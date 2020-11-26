Чт, 26.11.2020
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Аллар Йыкс

Эстонская компания планирует достичь успеха Walt Disney

Bränditud ristmeedia stuudio Imepilt tahab börsilt kaasatud rahaga maailma vallutama asuda.

ФОТО: Imepilt

Эстонская компания Imepilt планирует выйти на альтернативную биржу First North и добиться такого же успеха, как Walt Disney, пишет DV.ee.

Собственник Imepilt Стен-Алекс Пихлак, который работает под псевдонимом Альмонди Эско, утверждает, что деньги пойдут на развитие компании и «покорение Эвереста».

Под Эверестом Эско подразумевает компанию Walt Disney, бизнес-модель которой аналогична модели Imepilt. На данный момент в фирме работает 11 сотрудников.

Imepilt - анимационная студия выпускающая мультфильмы, сериалы и игры. Действующая в Эстонии студия, ориентированная на мировой рынок, была основана в 2016 году.

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