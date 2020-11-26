Эстонская компания планирует достичь успеха Walt Disney

Собственник Imepilt Стен-Алекс Пихлак, который работает под псевдонимом Альмонди Эско, утверждает, что деньги пойдут на развитие компании и «покорение Эвереста».

Под Эверестом Эско подразумевает компанию Walt Disney, бизнес-модель которой аналогична модели Imepilt. На данный момент в фирме работает 11 сотрудников.

Imepilt - анимационная студия выпускающая мультфильмы, сериалы и игры. Действующая в Эстонии студия, ориентированная на мировой рынок, была основана в 2016 году.