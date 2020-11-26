Эстонские тхэквондисты сумели забрать комплект медалей на чемпионате Европы

В такое трудное время спортсменам было тяжело готовиться к соревнованиям - как в моральном плане, так и в физическом. Клуб следил за спортсменами, ведь они всегда должны оставаться здоровыми и быть в хорошей форме. К счастью для всех, они смогли поехать в Хорватию на чемпионат Европы. Дорога заняла два дня туда и два дня обратно. Как в Эстонии, так и в Хорватии брали обязательные тесты на наличие коронавируса, ведь к соревнованиям допускали исключительно тех, кто здоров.

Результаты тестов наших спортсменов и тренеров были отрицательными, поэтому они смогли успешно выступить на соревнованиях! Александр Мускевич занял первое место в категории кадеты +65 кг. Выиграв три боя, он стал чемпионом Европы. Ему противостояли сильные спортсмены из Сербии, Франции и Хорватии, но Александр оказался сильнее всех, и результат был оправдан - золотая медаль!

Стефани Николаева (кадет - 33 кг) заняла второе место, победив спортсменку из Хорватии и проиграв в финале спортсменке из Сербии, со счетом 4-5.

Яспер Каттаи (кадет - 41кг) победил спортсмена из Хорватии с большим отрывом, но в полуфинале, к сожалению, проиграл спортсмену из Молдавии со счетом 21-22.

Ларс-Лукас Лииу (прекадет - 36 кг), у которого в весовой категории было самое большое количество противников, стал пятым из двенадцати. Весь бой он доминировал по технике, но проиграл на Золотом балле.

Сам спортивный клуб «Идаблокк» занял почетное четвертое место в командном зачете среди кадетов среди более чем ста клубов.

Больше 700 спортсменов со всей Европы приехали, чтобы принять участие в соревнованиях, и спортсмены из Эстонии сумели забрать весь комплект медалей - золото, серебро и бронзу. Наши тхэквондисты вновь показывают высокие результаты и поднимают эстонский флаг все выше и выше!