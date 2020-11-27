"На плаву" и "Прощай, СССР": две завершившиеся эпохи глазами подростков

Если спросите, о чем «На плаву», ответ будет: о жизни! И о людях. Картина выстроена так, что сквозь нее проходит поток жизни таким, каким он есть в действительности, происходящему на экране веришь абсолютно (глубокий поклон оператору Манфреду Вайнокиви!), и вся предметная среда достоверна, никаких анахронизмов (художник Эуген Тамберг).

На задворках у берега озера

Для самого режиссера исходный литературный материал (повесть Олави Руйтлане) близок к двум классическим произведениям: пьесе Максима Горького «На дне»и повести Оскара Лутса «На задворках». И Симм выстраивает в своей картине мир, отчаянно близкий тем двум мирам – с поправкой, разумеется, на то, что время другое. Такая же густая атмосфера бедного и скандального быта/бытия, нищета, которая присутствует как данность и потому уже почти не ощущается: с ней живут. Сочные характеры. И в центре всего – история взросления мальчика, в начале действия забитого, замкнутого – в школе он аутсайдер, чуть ли не пария, в семье же…

Дед и бабка по-своему любят его, но совершенно не понимают и навязывают ему свое мироощущение, а Андрес инстинктивно не приемлет этого, он жаждет свободы, жаждет самоутверждения, но в родных не находит отклика. Старик, так блестяще сыгранный Калью Орро, настоящий дед Каширин из «Детства» Горького: вздорен, самолюбив (играя с Андресом в шахматы он отчаянно хочет побеждать, и единственный раз проиграв, возмущается), а главное – любитель телесных наказаний. Бабушка (такая тоже могла бы появиться в горьковском мире) в исполнении Марии Кленской – старушка опасливая и беспокойная. Андрес (Расмус Эрмель) рвется из дома, туда, где его поймут, где увидят в нем личность.

Подлинная родина абсурда – Россия (с сопредельными территориями), ему там уютно и не хочется уходить. 1

И находит двух взрослых друзей. Один из которых, Коля (Аарне Соро) – бывший пациент психушки, другой, Вальтер (совершенно блистательно сыгранный Марко Матвере, с удивительной точностью в деталях и мотивах поведения своего героя!) – рецидивист, отмотавший не один срок; с высоты своего жизненного опыта он дает уроки Андресу, учит его быть мужчиной. Эти двое – и в самом деле лучшие люди в поселке. Парадокс? Но наше время (беру не краткий отрезок, в который происходит действие фильма, а большую часть ХХ века и прожитые нами десятилетия двадцать первого) вообще замешано на парадоксах, на парадоксе стоит и им погоняет, оттого-то «чистых» жанров не осталось: если гибридными стали войны и автомобили, то и почти все созданные сегодня произведения искусства выполнены в гибридных жанрах.

Андрес – Расмус Эрмель, Дед – Калью Орро, Бабушка – Мария Кленская. ФОТО: Кадр из фильма «На воде».