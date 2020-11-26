Читатель спрашивает ⟩ Имеет ли право работодатель требовать ношение маски?

По словам консультанта по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла, работодатель имеет право требовать от работника использования средств индивидуальной защиты, а работник обязан использовать их. «Принятию решения об использовании средств индивидуальной защиты предшествует анализ рисков, в ходе которого работодатель определяет, какие факторы риска присутствуют в рабочей среде», - сказал он.

По словам Кальюла, средства индивидуальной защиты необходимо использовать, если в результате оценки риска выясняется, что риск заболевания невозможно предотвратить или уменьшить с помощью средств коллективной защиты или мер организации труда (соблюдение дистанции, наличие дезинфицирующих средств). Работодатель обязан информировать работников о результатах оценки рисков производственной среды, включая риски для здоровья и меры, принятые для предотвращения ущерба здоровью.

«Работодатель также должен позаботиться о том, чтобы средства индивидуальной защиты не создавали чрезмерной нагрузки на человека, подходили для пользователя и могли использоваться в определенных рабочих условиях. Если эти критерии не выполняются, сотрудник должен сообщить об этом работодателю, чтобы вместе найти решение. Это может быть использование маски другого типа или реорганизация работы, позволяющая сотруднику чаще делать перерывы», - пояснила Кальюла.

У работодателя есть право расторгнуть договор, если работник не использует средства индивидуальной защиты

«Если в ходе проверок выясняется, что, несмотря на замечания работодателя, работник не использует предписанные средства индивидуальной защиты, работодатель может предупредить работника. Предупреждение - это один из способов, которым работодатель организует работу в своей компании и реагирует на поведение сотрудника на работе и нарушение трудовых обязательств. В случае нарушения работодатель должен обратить внимание сотрудника на него и предоставить ему возможность улучшить свое поведение. Предупреждение может быть как устным, так и письменным, но работодатель должен иметь возможность доказать предупреждение позже», - сказала Кальюла.