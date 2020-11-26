Покидающая Эстонию жительница Белоруссии: здесь мы смогли спокойно и без страха поспать

На вопрос, что их ожидает по возвращении домой, они затруднились ответить. "Меня могут приговорить за организацию этого к трем годам лишения свободы", - говорит волонтер Светлана, представляющая с белорусской стороны проект по охране здоровья пострадавших женщин.

Наталья, которая вела дела группы вместе со Светланой, добавляет, что теперь ее задача - защищать вместе с мужем свой дом. Если в дверь квартиры постучат, ее нельзя открывать - нужно быть готовым к тому, что в дверь будут колотить тяжелыми предметами.

По словам живущих в Минске женщин, аресты, избиения и убийства стали частью уличной картины. «Да, мы можем водить детей в детский сад, школу, на работу, в магазин, но нужно учитывать, что во время этих визитов милиция может подойти, попросить документ и арестовать нас», - говорит Наталья.

Светлана говорит, что думает об аресте каждый день, когда думает, что надеть: спортивную одежду, чтобы выдерживать физические нагрузки; достаточно теплый свитер, ведь в изоляторах время от времени отключают отопление, чтобы истязать людей; обувь без шнурков, поскольку шнурки запрещены в местах содержания под стражей, а развязанную обувь можно потерять, если, например, заставят бежать.

Обе женщины знают своих соотечественников, которые каждый раз, когда выходят из парадной двери, упаковывают предметы первой необходимости, чтобы быть готовыми оказаться в наручниках.

«Я хочу, чтобы все знали, что может происходить и происходит в XXI веке. В центре Европы! - выражает эмоции Наталья. - Это геноцид. Убивают мужчин, женщин, детей».

У большинства женщин, которых под руководством Светланы и Натальи привозят в Эстонию для укрепления здоровья, за спиной сильные переживания: некоторых арестовывали неоднократно, некоторых освободили всего за несколько дней до отъезда в Эстонию.

Руководители группы рассказывают, что у многих женщин был озноб, когда они попали в Tervis - но не от осеннего холода, а от напряжения. Психотерапевты из Таллинна и Тарту, занимавшиеся пострадавшими, сначала попросили их позаботиться о своем теле, поспать, сходить в спа, сделать массаж. Только тогда началась работа над душевным состоянием.

Приехавшие в Пярну белорусские женщины больше всего оценили море и спокойный сон.

Пресс-секретарь профинансировавшего поездку Министерства иностранных дел Эстонии Мари Крустен заявила, что права человека, женщины и дети являются приоритетной областью для Эстонии в сотрудничестве в целях развития. «Этот белорусский проект является первым и продиктован желанием Эстонии внести вклад в укрепление белорусского гражданского общества», - объяснила она.