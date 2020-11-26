Банкротный управляющий Вели Краави подозревается в присвоении и взяточничестве

По словам ведущего партнера Lextal, присяжного адвоката Марге Мяннико, деятельность попавшего под подозрение Вели Краави в роли банкротного управляющего не связана ни оказываемой Lextal юридической помощью, ни с адвокатами или клиентами Lextal. «Вели Краави как адвокат не оказывал клиентам Lextal правовую помощь, но действовал исключительно как банкротный управляющий», — пояснила Мяннико в интервью BNS.

Она добавила, что упомянутый инцидент — неприятный случай, однако осуществленные в рамках уголовного расследования следственные мероприятия не затронули ни конфиденциальные данные клиентов Lextal, ни саму систему оказания правовой помощи.

«Поскольку предъявленное подозрение связано с деятельностью Вели Краави в должности банкротного управляющего, то есть, должностного лица, стороны не посчитали возможным продолжать трудовые отношения в адвокатском бюро, — сказала Мяннико. — Другой информации нет и у нас, поскольку ни адвокатское бюро Lextal, ни наши адвокаты не являются участниками производства по данному делу».

Упомянутый инцидент не повлияет на оказание фирмой Lextal правовой помощи.

Портал новостей вещания в четверг сообщил, что, согласно подозрению, 48-летний Вели Краави во время работы банкротным управляющим присвоил банкротное имущество трех акционерных обществ на общую сумму более 970 000 евро. Кроме того, в обмен на взятку он отдавал предпочтение интересам определенного кредитора. Преступления совершались в течение двух лет с 2018 года.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, банкротный управляющий использовал доверенное ему имущество в личных целях.

Руководитель бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Лехо Лаур сказал, что полиция и прокуратура в рамках этого уголовного дела планируют арестовать имущество.

«Собранные на настоящий момент данные указывают на то, что банкротный управляющий перемещал имущество между различными производствами по банкротству и выводил средства для личного пользования. Хотя обоснованность осуществления действий, связанных с банкротным имуществом, в ходе и в конце производства проверяет суд, мы установили, что сделки осуществлялись и без ведома суда», — отметил Лаур.