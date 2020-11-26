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Американское космическое агентство НАСА начало собирать гигантскую ракету-носитель Space Launch System (SLS), которая в будущем должна обеспечить доставку астронавтов на Луну. Первый полет этой системы состоится в следующем году, пишет Би-би-си.

SLS играет важнейшую роль в новой лунной программе США. Планируется, что американцы вновь ступят на поверхность спутника Земли в 2024 году.

Первый этап работы инженеров в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде - установка сегментов двух твердотопливных ускорителей. Основная ступень SLS состоит из гигантской - 65 метров в высоту - основной ступени с четырьмя двигателями, которые дополняют два ускорителя по бокам.

Ракета-носитель SLS BBC

Ракета-носитель, способная создавать реактивную тягу силой в 39,1 меганьютона, выведет космический корабль на орбиту, а затем он отправится к Луне. Боковые ускорители, в которых используется твердое топливо на основе алюминия, во время пуска создают 75% тяги - каждую секунду они будут сжигать шесть тонн топлива.

Основная ступень SLS в январе NASA В этом году огромную ступень перевезли из Луизианы в Миссисипи для тестирования

Инженеры НАСА работают в знаменитом сборочном цеху космического центра им. Кеннеди. 21 ноября они установили первый из 10 сегментов ускорителей на мобильной пусковой установке высотой 115 м. После сборки установку вместе с ракетой-носителем переместят на стартовую площадку.

Начало сборки ракеты - психологически важный момент не только для проекта SLS, разработка которой велась десять лет, но и для всей программы НАСА "Артемида" по отправке очередного мужчины и первой женщины на Луну к 2024 году.

"Сбор первой части SLS на мобильной пусковой установке стал важной вехой для программы Artemis ("Артемида"), - говорит Эндрю Шробл, менеджер инженерной группы Jacobs, участвующей в работе над ракетой НАСА. - Это показывает, что весь проект действительно обретает форму и вскоре отправится на стартовую площадку".

Ускоритель NASA/Kim Shiflett Во время взлета ускорители будут давать 75% от общей реактивной тяги

Другой большой сегмент SLS - основная ступень, покрытая оранжевым пеноматериалом для теплоизоляции. Сейчас она проходит испытания в Космическом центре НАСА в Миссисипи.

Вскоре должны состояться последние два испытания, включающие в себя заправку огромной ступени ракетным топливом и запуск ее четырех двигателей для имитации старта и выхода из атмосферы Земли.

После сборки всех компонентов воедино ракета SLS будет выше Статуи Свободы. Ее максимальная на 15% превысит показатели ракеты Saturn V, которая использовалась для доставки миссий "Аполлон" на Луну в 1960-70-х годах и которая пока считается самой мощной из всех созданных человеком.

Ракета носитель, первые сегменты которой начали собирать во Флориде, должна отправить на лунную орбиту космический аппарат НАСА нового поколения Orion. Пуск миссии "Артемида-1" запланирован на ноябрь следующего года.

Первый полет корабля Orion пройдет без экипажа. Специалисты проверят его характеристики, и только после этого начнут пилотируемые полеты. Первая миссия с экипажем "Артемида-2" запланирована на 2023 год.