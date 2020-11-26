До 2 декабря в Эстонии можно бесплатно вывезти свой старый автомобиль на свалку

В течение недели, начиная с четверга, 26 ноября, в Эстонии можно бесплатно, не выходя из дома, сдать на переработку свой старый автомобиль.
Об этом в пресс-релизе сообщило BNS Министерство окружающей среды, напомнив, что с 18 ноября по 2 декабря по заказу министерства Эстонское объединение по разборке автомобилей, а также Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно забирают старые автомобили на утилизацию.
«Данное мероприятие является уже третьим по счету. Прошлогодние цифры показали, что все больше и больше эстоноземельцев используют эту прекрасную возможность для того, чтобы с помощью всего лишь одного телефонного звонка бесплатно сдать в металлолом свой старый, отживший свое автомобиль. Благодаря этой акции мы освободим территорию наших дворов от металлолома. Кроме того, это возможность избавиться от экологически опасных отходов и в то же время дать им путевку в новую жизнь», - сказал вице-канцлер министерства окружающей среды Каупо Хейнма.
Запасные части для отслуживших свой срок автомобилей можно использовать повторно или направить в переработку. Кроме того, в переработку идут автомобильные шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металл. Пластиковые детали и отработавшие жидкости, в первую очередь старые масла используются для производства энергии.
Министерство напомнило, что самостоятельная разборка или передача отработавшего транспортного средства на утилизацию лицу, не имеющему соответствующего разрешения, запрещены законом.
В Регистре автотранспортных средств Эстонии по-прежнему числится очень большое количество автомобилей старше 10 лет, но которые в течение многих лет не проходили технический осмотр и не имеют дорожной страховки. Переданный на утилизацию автомобиль исключается из Регистра на основании справки об утилизации, выданной перерабатывающим предприятием, имеющим экологическое разрешение.
Важно, чтобы на имя владельца был составлен акт передачи, а перерабатывающее предприятие представило в Регистр Управления шоссейных дорог справку в электронном виде об утилизации автотранспортного средства. На основании этой справки данные автомобиля удаляются из базы данных. Владелец имеет право потребовать справку об утилизации. BLRT Refonda, Эстонское объединение по разборке автомобилей и Kuusakoski такие справки выдают.
В 2016 году на основании справки об утилизации из Регистра автотранспортных средств Эстонии были удалены данные 11 184 автомобилей, в 2017 году -16 263.
В рамках кампании по утилизации автомобилей, проведенной в 2018 году было собрано 250 утилизированных автомобилей, а в 2019 году - 430 автомобилей.
Дополнительную информацию по передаче автомобиля на утилизацию можно получить по бесплатному телефону BLRT Refonda 1817, Эстонского объединения по авторазборке автомобилей по телефону 57877233 или по бесплатному телефону Куусакоски 13660.