До 2 декабря в Эстонии можно бесплатно вывезти свой старый автомобиль на свалку

Об этом в пресс-релизе сообщило BNS Министерство окружающей среды, напомнив, что с 18 ноября по 2 декабря по заказу министерства Эстонское объединение по разборке автомобилей, а также Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно забирают старые автомобили на утилизацию.

«Данное мероприятие является уже третьим по счету. Прошлогодние цифры показали, что все больше и больше эстоноземельцев используют эту прекрасную возможность для того, чтобы с помощью всего лишь одного телефонного звонка бесплатно сдать в металлолом свой старый, отживший свое автомобиль. Благодаря этой акции мы освободим территорию наших дворов от металлолома. Кроме того, это возможность избавиться от экологически опасных отходов и в то же время дать им путевку в новую жизнь», - сказал вице-канцлер министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Запасные части для отслуживших свой срок автомобилей можно использовать повторно или направить в переработку. Кроме того, в переработку идут автомобильные шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металл. Пластиковые детали и отработавшие жидкости, в первую очередь старые масла используются для производства энергии.

Министерство напомнило, что самостоятельная разборка или передача отработавшего транспортного средства на утилизацию лицу, не имеющему соответствующего разрешения, запрещены законом.

В Регистре автотранспортных средств Эстонии по-прежнему числится очень большое количество автомобилей старше 10 лет, но которые в течение многих лет не проходили технический осмотр и не имеют дорожной страховки. Переданный на утилизацию автомобиль исключается из Регистра на основании справки об утилизации, выданной перерабатывающим предприятием, имеющим экологическое разрешение.

Важно, чтобы на имя владельца был составлен акт передачи, а перерабатывающее предприятие представило в Регистр Управления шоссейных дорог справку в электронном виде об утилизации автотранспортного средства. На основании этой справки данные автомобиля удаляются из базы данных. Владелец имеет право потребовать справку об утилизации. BLRT Refonda, Эстонское объединение по разборке автомобилей и Kuusakoski такие справки выдают.

В 2016 году на основании справки об утилизации из Регистра автотранспортных средств Эстонии были удалены данные 11 184 автомобилей, в 2017 году -16 263.

В рамках кампании по утилизации автомобилей, проведенной в 2018 году было собрано 250 утилизированных автомобилей, а в 2019 году - 430 автомобилей.