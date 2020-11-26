Первое заседание депутатов после смены власти в Нарве началось с пикета и отмены дорогостоящего решения

Депутатов встретили пикетом

Небольшой пикет был у дверей городского собрания был устроен группой, которая собирала подписи в поддержку экс-мэра Алексея Евграфова. К началу заседания под дождем стояли с плакатом только два человека. На пикет пришли посмотреть и участники прошлого пикета - за отставку бывшего мэра. На улице со сторонницей Алексея Евграфова дискутировала Катри Райк, пытаясь переубедить ее. Женщина говорила, что не разбирается в политике, не знает, что такое коалиция и оппозиция, а прежнего мэра поддерживает, потому что при нем многое в городе строилось.

Организатор сбора подписей Алла Деловая уже передала 2864 подписи в управу. А сегодня в начале заседания горсобрания она смогла также выступить перед депутатами и призвала их вернуть Алексея Евграфова на должность мэра.

Пикет в поддержку бывшего мэра Нарвы перед заседанием горсобрания. ФОТО: Николай Андреев

Нынешним руководителям горсобрания тоже готовят отставку

На сегодняшнем заседании в горсобрании официально появилась центристская фракция, в которую вошли семь депутатов. Таким образом, в горсобрании теперь три фракции - Meie Narva и Kesk создают новую правящую коалицию, Kodulinn Narva оказывается в оппозиции.

После отставки председателя горсобрания Ирины Янович два представителя Kodulinn Narva остаются заместителями председатели и руководят работой горсобрания - это Лариса Оленина и Елена Пахомова. Депутаты от фракции Meie Narva начали сегодня процедуру их отставки - официально передали проект решения об этом, голосование по которому должно состояться на следующей сессии в декабре.

Сделка на 120 тысяч евро заблокирована

После отставки прежнего мэра и председателя горсобрания осталось несколько действующих документов с их фамилиями. Например, месяц назад депутаты решили выкупить у предпринимателя автомастерские между стадионом Kalev-Fama и будущей государственной гимназией. Гаражи снесут, чтобы построить на их месте детскую площадку. Подписать договор с предпринимателем было поручено мэру Алексею Евграфову. Поскольку теперь он отправлен в отставку, нужно было кому-то перепоручить сделку, и депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы доверить ее директору Департамента городского хозяйства Елене Скулачёвой.

Практически такое же решение - перепоручить Елене Скулачёвой сделку о выкупе заброшенного общежития на ул. Космонауди - большинство депутатов не поддержало. Таким образом, эта сделка, ставшая одной из причин отставки мэра, теперь заблокирована.

Также депутаты поручили ревизионной комиссии горсобрания до конца года проверить, как готовилась эта сделка.

Депутат Антс Кутти из фракции Meie Narva пояснил, что ревизионная комиссия должна будет оценить весь процесс покупки:

“Всё ли было сделано по закону и в целях выгоды Нарвы и нарвитян? Проверить, начиная с того, как этот процесс происходил, какие полномочия были у мэра договариваться с владельцем недвижимости напрямую? Почему акт оценки сделали только в последний момент, когда все переговоры прошли? Почему, как выявились новые факты, в акте оценки для примера взяли недвижимость в Йыхви? Нужно проверить весь процесс. Мы никого этим не обвиняем. Вторая цель этого - посмотреть как вообще в городе Нарва работает внутренний контроль”.

При этом Антс Кутти отмечает, что город нужно избавлять от заброшенных зданий, в том числе и от бывшего общежития на Космонауди, 6. Но эту конкретную сделку необходимо проверить.