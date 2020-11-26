Пост о том, как житель Вильянди оказался коронапозитивным без анализа, оказался глупой шуткой

Несколько дней назад в разных приложениях для связи стал распространиться скриншот публикации анонима, который рассказывал, что пришедшие в дом для забора проб медики забыли эти самые пробы на шкафчике. Но на следующий день гражданин получил из Департамента здоровья сообщение, что у него обнаружен коронавирус. Как? Ведь его пробы даже не добрались до лаборатории. В посте утверждалось, что когда чиновники позвонили насчет результата, он пригласил их забрать забытые медиками пробы. «Дальше мне говорить запретили», - заканчивает автор поста.

Скриншот сообщения. ФОТО: Erakogu

Первого опубликовавшего этот пост человека газете Sakala найти не удалось, поскольку пользователь, опубликовавший текст из скриншота в Инстаграме не ответил на вопросы журналистов.

Координатор публичного тестирования, член правления Medicum Тынис Аллик заявил, что обвинения в этом посте — ложь. После обращения журналистов было проведено внутреннее расследование, были опрошены все медики, которые ходят по домам в Южной-Эстонии, а также работники колл-центра, которые звонят сообщить о положительном результате на коронатест.

«Было относительно легко проверить эту информацию. Все люди подтверждают, что такого случая не было, - сказал Аллик. - У нас есть записи всех звонков, и такого случая мы не нашли, потому что его просто не было».

Он пояснил, что для любого выезда на дом для тестирования есть направление семейного врача, на тампоне для анализа маркируются данные человека и время.

«В уезде Вильянди у нас нет ни одного направления, проба которого попала бы в лабораторию позднее, чем в день взятия пробы», - объясняет Аллик. Он добавил, что с мужчиной, который поделился постом, уже поговорили.

«Он подтвердил, что это ложь, он пытался пошутить, но вышло плохо, и он не ожидал, во что это выльется. Зачинщик удалил пост», - добавил Аллик.