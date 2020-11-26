Чт, 26.11.2020
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Юри Ратас
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Конституционная комиссия передала парламенту проект проведения референдума о браке

Брак и недвижимость.

ФОТО: Shutterstock

Конституционная комиссия Рийгикогу в четверг по итогам внеочередного заседания в режиме видеоконференции решила передать на обсуждение в большой зал 14 декабря в первом чтении проект решения о проведении референдума по вопросу о формулировке понятия «брак».

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что срок подачи предложений и поправок к проекту назначен до 30 декабря.

Представленный фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии и партии «Отечество» проект предполагает вынести на референдум 18 апреля 2021 года вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?».

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