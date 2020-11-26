Около сотни срочнослужащих Сил обороны дали позитивный результат теста на коронавирус

Около сотни срочнослужащих Сил обороны Эстонии дали позитивный результат теста на коронавирус, большинство из них служат в Первой пехотной бригаде и в командовании кибер-подразделениями.
В Силах обороны коронавирус диагностирован у 99 срочнослужащих, среди кадровых военных и гражданских лиц, работающих в Силах обороны вирус выявлен у 25 человек, сообщила пресс-служба Сил обороны.
В Первой пехотной бригаде заражены 69 военнослужащих и в командовании кибер-подразделениями 22 человека.
Командование кибер-подразделениями сообщило в социальной сети Facebook, что применяет активные меры по предотвращению распространения коронавируса.
«В рамках применяемых мер обеспечивается достаточное и безопасное рассеивание, разделение заболевших и здоровых; заболевших решено перевести в Центр здоровья Сил обороны в Сели Раплаского уезда, где всем инфицированным обеспечена комфортная изоляция», - передало командование кибер-подразделениями.