Около сотни срочнослужащих Сил обороны дали позитивный результат теста на коронавирус

В Силах обороны коронавирус диагностирован у 99 срочнослужащих, среди кадровых военных и гражданских лиц, работающих в Силах обороны вирус выявлен у 25 человек, сообщила пресс-служба Сил обороны.

В Первой пехотной бригаде заражены 69 военнослужащих и в командовании кибер-подразделениями 22 человека.

Командование кибер-подразделениями сообщило в социальной сети Facebook, что применяет активные меры по предотвращению распространения коронавируса.