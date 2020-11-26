Чт, 26.11.2020
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Михаил Кылварт
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Около сотни срочнослужащих Сил обороны дали позитивный результат теста на коронавирус

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaitsevägi

Около сотни срочнослужащих Сил обороны Эстонии дали позитивный результат теста на коронавирус, большинство из них служат в Первой пехотной бригаде и в командовании кибер-подразделениями.

В Силах обороны коронавирус диагностирован у 99 срочнослужащих, среди кадровых военных и гражданских лиц, работающих в Силах обороны вирус выявлен у 25 человек, сообщила пресс-служба Сил обороны.

В Первой пехотной бригаде заражены 69 военнослужащих и в командовании кибер-подразделениями 22 человека.

Командование кибер-подразделениями сообщило в социальной сети Facebook, что применяет активные меры по предотвращению распространения коронавируса.

«В рамках применяемых мер обеспечивается достаточное и безопасное рассеивание, разделение заболевших и здоровых; заболевших решено перевести в Центр здоровья Сил обороны в Сели Раплаского уезда, где всем инфицированным обеспечена комфортная изоляция», - передало командование кибер-подразделениями.

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