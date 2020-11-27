Пт, 27.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: меняются ли отели и рестораны под давлением кризиса?

Студия Postimees: меняются ли отели и рестораны под давлением кризиса?
13:00

Почему закрывают школы, а рестораны продолжают работать? Может ли это спасти отельно-ресторанный бизнес?  

На вопросы Rus.Postimees ответит руководитель Союза отелей и ресторанов Маарика Хонконен. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Рестораны пока получили отсрочку по локдауну. Спасет ли столь гибкий подход властей от полного краха отельно-ресторанный бизнес?
  • Ударят ли дополнительные ограничения по сектору? Многие ли сойдут с дистанции, не дожив до весны?
  • Что могут изменить новогодние праздники?
  • Крупные гостиницы спасаются от кризиса, уйдя на реконструкцию. А как сводят концы с концами мелкие отели?
  • В Европе уже давно гостиницы предлагают услугу ухода на карантин. В Эстонии отели редко сдают номера в долговременную аренду или за 1-3 евро в сутки. Почему?
  • Меняются ли наши отели и рестораны под давлением кризиса?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back