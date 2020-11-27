Студия Postimees: меняются ли отели и рестораны под давлением кризиса?
Почему закрывают школы, а рестораны продолжают работать? Может ли это спасти отельно-ресторанный бизнес?
На вопросы Rus.Postimees ответит руководитель Союза отелей и ресторанов Маарика Хонконен. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Рестораны пока получили отсрочку по локдауну. Спасет ли столь гибкий подход властей от полного краха отельно-ресторанный бизнес?
- Ударят ли дополнительные ограничения по сектору? Многие ли сойдут с дистанции, не дожив до весны?
- Что могут изменить новогодние праздники?
- Крупные гостиницы спасаются от кризиса, уйдя на реконструкцию. А как сводят концы с концами мелкие отели?
- В Европе уже давно гостиницы предлагают услугу ухода на карантин. В Эстонии отели редко сдают номера в долговременную аренду или за 1-3 евро в сутки. Почему?
- Меняются ли наши отели и рестораны под давлением кризиса?