Студия Postimees: январь всегда спасали туристы из России, но больше их нет

На вопросы Rus.Postimees ответила руководитель Союза отелей и ресторанов Маарика Хонконен.

Выдержки из беседы:

– Все чаще раздаются возмущенные голоса: почему закрывают школы (их переводят на дистанционку), а не рестораны? Спасет ли это бизнес?

– Все ныне действующие ограничения никак не помогают нашему бизнесу, не говоря уже о полном закрытии. Разные страны используют разные модели в кризисной ситуации.

Закрытие ресторанов возможно только при наличии плана компенсаций убытков предпринимателям. Если государство закрывает бизнес, оно должно быть готово покрывать потери. 54

– Правительство время от времени выделяет какие-то средства на поддержку турбизнеса, в последний раз – 5 миллионов евро. Доходят ли эти средства до гостиниц? Помогают ли такие суммы выжить?

– Самыми эффективными были выплаты пособий на компенсацию зарплат минувшей весной. Всё было очень четко сработано, средства сразу же поступили на счета. Превосходная работа!

Дополнительно турсектор получил около 20 миллионов евро. Последние 5,5 миллионов были выделены еще весной, но реально распределяются только сейчас.

На зарплаты мы просили 45 миллионов евро. Это позволило бы нам сохранить рабочие места. Сейчас мы можем надеяться только на вакцину. 54

Когда люди начнут снова путешествовать, мы сможем восстановить этот сектор. Главное – не потерять к этому моменту все рабочие места.

– Сколько ресторанов и отелей закрылось по сравнению с весной?

– В среднем по Эстонии закрыто около трети отелей и ресторанов, в Таллинне эта цифра уменьшилась на 50-60%, поскольку около 70% клиентов были иностранными туристами, которых теперь просто нет. 54

– Спасут ли ситуацию в какой-то мере новогодние праздники?

– Ситуация складывается не в пользу предпринимателей. Мы надеемся, что все клиенты и работники ответственно отнесутся к установленным требованиям, и это позволит продолжить бизнес.

– Рестораны и отели в тревожно-подвешенном состоянии?

– Да, ситуация тревожная. Даже если все системы вентилирования, кондиционирования и т.д. в помещениях будут в полном порядке, население постоянно получает сигналы о том, что лучше компаниями не собираться. Это сказывается на нашем бизнесе. Всё постоянно меняется.

– На горизонте уже замаячил локдаун. Многие ли отели и рестораны сойдут с дистанции, не дожив до весны?

– Думаю, что многие не доживут до весны. Но прогнозы – дело неблагодарное.

Мы видим, что уже сейчас многие предприниматели закрывают свой бизнес до весны. В начале года мы всегда работали в минус, особенно – сейчас. Январь всегда спасали туристы из России. Теперь очевидно, что они не приедут. 54

Февраль и март тоже всегда были сложным периодом, погода не притягивает в это время туристов в Эстонию. Будущая весна будет очень трудной.

– Сколько времени пойдет на восстановление сектора?

– Это вопрос на миллион. Есть разные сценарии. Информация о вакцине от коронавируса обнадеживает. Мы рассчитываем, что уже весной и ранним летом появится хоть какой-то туристический поток. Сначала – ближайшие соседи, потом остальные. Согласно умеренным прогнозам, на восстановление сектора понадобится три-четыре года. Пессимистичный сценарий говорит о том, что не менее семи лет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: меняются ли отели и рестораны под давлением кризиса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: SANDER ILVEST/

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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko