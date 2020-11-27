Пт, 27.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • В Таллинне автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Таллинне автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В четверг вечером в столичном районе Хааберсти на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.35 у здания номер 225а на Палдиском шоссе. Переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнего мальчика сбил автомобиль BMW, которым управлял 62-летний мужчина.

Водитель покинул место аварии, не дождавшись приезда полиции и скорой помощи, но он оставил родителям ребенка свои контактные данные.

Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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