В Таллинне автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В четверг вечером в столичном районе Хааберсти на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18.35 у здания номер 225а на Палдиском шоссе. Переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнего мальчика сбил автомобиль BMW, которым управлял 62-летний мужчина.
Водитель покинул место аварии, не дождавшись приезда полиции и скорой помощи, но он оставил родителям ребенка свои контактные данные.
Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.