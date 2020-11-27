Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС

Моравецкий написал в Twitter, что "Польша и Венгрия действуют в интересах всего Евросоюза". Страны требуют возобновления переговорного процесса.

🇵🇱🇭🇺Dziękuję za zaproszenie do #Budapeszt, za debatę i wspólną deklarację. Regulacje unijne muszą być zgodne z Traktatami. Pewność prawa to kluczowa wartość w demokracji. Polska i Węgry działają nie tylko w swoim interesie, ale dla dobra całej UE. 🇪🇺 pic.twitter.com/0F1BflBXdS — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 26, 2020

Зампредседатель Европейского парламента Катарина Барлей (Katarina Barley) назвала планы двух стран "иллюзорными", поскольку странам ЕС только в июле удалось единогласно достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Предложение Венгрии и Польши де-факто начнет процесс согласования с нуля.

Будапешт и Варшава заблокировали принятие бюджета ЕС

Венгрия и Польша в середине ноября заблокировали выделение пакета помощи размером в 1,8 миллиарда евро на период в семь лет из-за действующего принципа верховенства права. У обеих стран в последние годы неоднократно возникали конфликты с Брюсселем из-за неоднозначных правовых действий их властей.