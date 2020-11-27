Полиция подозревает банкротного управляющего в присвоении почти миллиона евро

Прокуратура также заподозрила Краава в получении взятки, за которую он предпочел интересы кредитора, имеющего отношение к должнику. Согласно подозрению, преступления были совершены в течение двух лет, начиная с 2018 года.

По данным Postimees, подозрение в совершении преступления, предъявленное Вели Краави, связано с принадлежавшей крупному бизнесмену Вячеславу Леэдо Сааремааской судоходной компании. Речь идет о споре между Марго Томингасом и Олавом Мийли с Леэдо. Банкротный управляющий Краави вчера не был доступен для комментариев.

По словам прокурора Сигрид Нурме, в процессе банкротства банкротный управляющий должен защищать права и интересы всех кредиторов и должников. К сожалению, по предварительным подозрениям, Краави использовал доверенное ему банкротное имущество в личных целях.

По словам главы Центрального бюро по борьбе с экономическими преступлениями криминальной полиции Лехо Лаур, полиция и прокуратура планируют арестовать активы. «Собранные данные показывают, что банкротный управляющий перемещал активы между разными банкротными производствами и изымал деньги для личного пользования. Мы установили, что сделки были совершены без ведома суда», - сказал Лаур.

Помимо работы в качестве банкротного управляющего, Краави работал адвокатом в бюро Lextal, представители которого вчера сообщили, что трудовые отношения с Краави расторгнуты.

За последние десять лет лет деятельность Краави не в первый раз вызывает подозрения. Весной 2011 года Пыхьяская окружная прокуратура привлекла мужчину к ответственности по обвинению в торговле влиянием. Согласно обвинению, Краави попросил у главы компании взятку, пообещав взамен отправить на запрос Финансовой инспекции ту ​​информацию, какую захочет сам бизнесмен.