Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

При этом Трамп в очередной раз заявил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы, и подчеркнул, что голосование выборщиков за Байдена будет большой ошибкой.

Официально подсчет голосов после выборов президента все еще идет, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270), Трамп - 232 голоса. Официально президент США будет избран 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, инаугурация состоится 20 января.