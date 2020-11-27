Пт, 27.11.2020
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Танель Кийк

Голосуем! ⟩ Какое бетонное сооружение Эстонии станет самым лучшим за 20 лет?

Бетонным сооружением 2019 года было выбрано Здание Академии внутренней обороны.

ФОТО: Maris Tomba

​Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявили не только о начале конкурса «Эстонское бетонное сооружение 2020 года». Организаторы хотят выбрать и лучшее сооружение за 20 лет! На протяжении двух десятилетий награждались лучшие конструкторы, строители, производители бетона. Но какое из их творений осталось в памяти жителей Эстонии? 

Напомним, какие именно здания и сооружения были признаны лучшими в течение двадцати лет.

Бетонное сооружение 2019 года  – Здание Академии внутренней безопасности. Главный приз – Arhitekt11 OÜ.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2018 года  – Здание Эстонской художественной академии. Главный приз –  Kuu Arhitektid: Йоэль Копли, Койт Оялийв, Юхан Рохтла, Эйк Херманн.  

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2017 года – индивидуальный жилой дом в Виймси. Главный приз – заказчик Майт Рыымусаар. 

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2016 года – Эстонский национальный музей. Главный приз – DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2015 года – мост Ихасте. Главный приз –Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ (Юхан Иднурм и Сийм Иднурм).

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2014 года  – Ледовый холл Тондираба. Главный приз – Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2013 года – Работы по реконструкции транспортного узла Юлемисте. Главный приз – АО K-Projekt (генеральный проектировщик).

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2012 года - Реконструкция бетонных конструкций ангара для гидросамолетов Таллиннского порта Леннусадам. Главный приз – конструкторы Карл Ыйгер и Хейки Онтон.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2011 года - Звуковая скульптура Cromatico. Главный приз – скульптор Лукас Кююне.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2010 года - Индивидуальный жилой дом в Пирита. Главный приз – архитектор Андрес Лембер, Male Maja OÜ.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2009 года - офисное здание Tallink. Главный приз – архитектор Меэлис Пресс.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2008 года – расширение пассажирского терминала Таллиннского аэропорта. Главный приз – архитектор Жан-Мари Боннар, Sofreavia SA.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2007 года – арочный мост Пуурмани. Главный приз – конструкторы Сийм Иднурм, Юхан Иднурм.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2006 года – офисное здание Luku-Expert. Главный приз – архитектор Хиндрек Кеслер. 

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2005 года – офисное здание TTP. Главный приз – архитектор Меэлис Пресс. 

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2004 года – Ülemiste Hotell. Главный приз – архитектор Мартин Аунин.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2003 года – индивидуальный жилой дом в Виймси. Главный приз – Arhitektibüroo Emil Urbel.  

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2002 года – Тартуская тюрьма. Главный приз –Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2001 года – терминал сыпучих грузов в порту Мууга. Главный приз – проектировщик Randväli ja Karema AS.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Бетонное сооружение 2000 года – здание школы в Рокка-аль-Маре. Главный приз – Архитектурное бюро Urbel ja Peil.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Проголосовать за понравившееся здание или сооружение легко. Достаточно просто поставить «лайк» фотографии. Для этого перейдите по ссылке СЮДА. Срок голосования истекает 4 декабря 2020 года. 

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