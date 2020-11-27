Голосуем! ⟩ Какое бетонное сооружение Эстонии станет самым лучшим за 20 лет?

​Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявили не только о начале конкурса «Эстонское бетонное сооружение 2020 года». Организаторы хотят выбрать и лучшее сооружение за 20 лет! На протяжении двух десятилетий награждались лучшие конструкторы, строители, производители бетона. Но какое из их творений осталось в памяти жителей Эстонии?