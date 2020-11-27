Тарту выдаст многоразовые маски малообеспеченным семьям

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тарту, отметив, что маски будут розданы из расчета на каждого члена семьи.

«Поскольку, в соответствии с решением правительства, маску носить обязательно в помещениях общего пользования, город Тарту поможет малоимущим семьям, чтобы у всех горожан была возможность выполнить предписания и сохранить свое здоровье. Тем более, что число зараженных в Тарту за последние недели только росло», - пояснил мэр Тарту Урмас Клаас.

Многократно используемые маски с фильтрующим слоем изготавливает Тартуская фирма T-Style и семьи, получающие прожиточное пособие, смогут получить их в районных центрах отдела социальных дел и здравоохранения. Тех, кто общается со специалистами социальной помощи по электронным каналам, просят обратиться к ним, чтобы договориться о месте и времени, где можно будет получить маски.