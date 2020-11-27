Последний разговор Леха Качиньского перед катастрофой в Смоленске. Почему он важен и при чем здесь Россия?

«Что же это за документы?» - спрашивает журналист у бывшего судьи.

Смоленск Getty Images Отголоски смоленской катастрофы до сих пор сильно влияют на польское общество

Прежде всего, говорит Лончевский, речь идет о стенограмме разговора братьев Качиньских непосредственно перед крушением президентского самолета. По его словам, эта запись попала в дело, которое он вел, случайно, а гриф секретности ей был присвоен необоснованно, ведь никаких тайных сведений об организации перелетов первых лиц государства она не содержала.

«Я считаю, что общественность должна ознакомиться с этой стенограммой, чтобы сформулировать представление, на что способен Ярослав Качиньский, - сказал бывший судья. -Принимая во внимание, как [Ярослав Качиньский] вел себя после 10 апреля 2010 года, это крайне циничный человек».

На следующий день после публикации интервью Лончевского вызвали на допрос по делу о смоленской катастрофе в краковскую прокуратуру. Он отказался сообщать журналистам о подробностях общения со следователями, ссылаясь на тайну следствия.

Однако откровениями Лончевского, как видно, заинтересовались не только польские прокуроры, но и российские.

Провокация или поиск правды?

Помимо сухого ответа пресс-секретаря польской прокуратуры, отреагировали на российский запрос и польские политики.

Провокацией назвал просьбу российских прокуроров заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. «Россия не отвечает на многочисленные запросы польской прокуратуры и тут вдруг сама вспоминает об этом расследовании и присылает свои запросы в Польшу. Я не отношусь к этому иначе как, к сожалению, к некой политической игре», - заявил он.

А бывший заместитель министра обороны Польши, нынешний депутат Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Бартош Ковнацкий заявил, что Войцех Лончевский сознательно или несознательно «сильно услужил России» в снятии с нее ответственности за смоленскую катастрофу.

Однако, по большому счету, главный вопрос в продолжающейся в Польше вялой дискуссии на эту тему - стоит ли верить откровениям Лончевского.

«Судья Лончевский фактически сообщает нам, что Ярослав Качиньский в телефонном разговоре вынуждал Леха Качиньского приземлиться в Смоленске. Мы это знаем уже десять лет, но только сейчас это подтверждает надежный свидетель», - написал в «Твиттере» философ Ян Хартман.

Протесты Getty Images Ярослав Качиньский сейчас переживает не самые легкие времена: против его политики протестуют тысячи поляков, не согласных с решением о запрете абортов в стране. Соратники Качиньского называют запрос российской прокуратуры очередной провокацией против лидера правящей партии

Но сам бывший судья в своем резонансном интервью обращает внимание, что суть предъявленных ему властью обвинений говорит сама за себя: раз его обвиняют в даче ложных показаний, значит, его словам нельзя верить.

«Память подводила Лончевского много раз в совершенно рядовых делах - например, где он был, какую-то книжку одалживал... Господин Лончевский очень простых фактов своей жизни не может вспомнить», - как будто в подтверждение этого тезиса утверждает замминистра польского МИД Шинковский вель Сенк.

Поэтому слова Лончевского в общем не изменили отношение и так расколотого по многим вопросам польского общества к смоленской катастрофе. И его интервью, и последующий диалог между российской и польской прокуратурами просто потерялись в информационном поле на фоне новостей о массовых протестах против фактического запрета абортов в Польше или трагических сводок о пандемии Covid-19.