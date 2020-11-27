Пт, 27.11.2020
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Юри Ратас
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  • Мошенник выманил у предприятия товаров почти на 18 000 евро

Мошенник выманил у предприятия товаров почти на 18 000 евро

Тепловой насос.

ФОТО: Toomas Šalda

Мошенник воспользовался фальшивым платежным поручением и выманил у предприятия из Рапла товара почти на 18 000 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в четверг полиция получила сообщение, что предприятию по продаже электроники в Рапла по электронной почте поступил заказ на покупку четырех тепловых насосов. В качестве подтверждения оплаты предприятию было отправлено поддельное платежное поручение.

Фирма отправила покупателю товар, но деньги за него так и не получила. Сумма ущерба составила почти 18 000 евро.

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