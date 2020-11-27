Мошенник выманил у предприятия товаров почти на 18 000 евро

Мошенник воспользовался фальшивым платежным поручением и выманил у предприятия из Рапла товара почти на 18 000 евро.
Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в четверг полиция получила сообщение, что предприятию по продаже электроники в Рапла по электронной почте поступил заказ на покупку четырех тепловых насосов. В качестве подтверждения оплаты предприятию было отправлено поддельное платежное поручение.
Фирма отправила покупателю товар, но деньги за него так и не получила. Сумма ущерба составила почти 18 000 евро.