Мошенник выманил у предприятия товаров почти на 18 000 евро

Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в четверг полиция получила сообщение, что предприятию по продаже электроники в Рапла по электронной почте поступил заказ на покупку четырех тепловых насосов. В качестве подтверждения оплаты предприятию было отправлено поддельное платежное поручение.