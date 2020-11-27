Партия реформ исключила главного антимасочника из своих рядов

По словам пресс-секретаря Партии реформ Каяра Казе, правление партии по предложению вильяндиского отделения в четверг исключило Коваля.

«Вильяндиское отделение в качестве пояснения назвала нанесение ущерба партии путем распространения теорий заговора, что в условиях нынешнего кризиса в здравоохранении подвергает угрозе здоровье людей. Решение правления будет внесено в регистр при первой возможности», - пояснил Казе.

Председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что понимает фрустрацию людей из-за пандемии, но в данном случае мероприятие антимасочников окажет противоположный эффект. «Призываю и председателей других партий донести это до свих сторонников. Пожалуйста, будем вести себя разумно», - подчеркнула Каллас.

«Да, маска неудобна, но это маленькое неудобство для того, чтобы снова не запирать все общество на замок», - заметила она.

Премьер-министр Юри Ратас констатировал на пресс-конференции правительства, что Эстония – демократическая страна, и у людей есть возможность при желании высказывать свое мнение. В то же время он подчеркнул, что коронавирус широко и очень быстро распространяется в Эстонии. «На таких массовых сборищах очень велика вероятность заразиться», - предупредил Ратас.