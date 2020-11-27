Департамент здоровья: наказание за отсутствие маски — это не главная цель

«Следует учесть, что, хотя Департамент здоровья действительно является ведомством, которое во внесудебном порядке поставлено привлекать к ответственности за нарушение масочного режима, на самом деле наше ведомство не сосредоточится на этом, да для этого у нас нет и административного ресурса. Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны сотрудничают в вопросе проверки соблюдения ношения масок, но в первую очередь и мы, и полиция хотим консультировать людей и помогать им. Наказание — это совсем не главная наша цель», - подчеркнул пресс-секретарь департамента здоровья Симмо Саар в интервью BNS.

«Мы понимаем, что обязанность носить маски введена только что и привыкнуть к ее исполнению получится не сразу. Тем более нас радует тот факт, что люди все же быстро стали выполнять это требование, в магазинах все чаще можно увидеть людей в масках», - добавил Саар.

«Мы всегда считаемся и с тем, что для передвижения без маски у кого-то может быть веская причина — например, у хронических легочных больных дыхание через маску может привести к ухудшению общего состояния. Такие люди входят в группу риска, поэтому им следует особенно тщательно соблюдать дистанцию и избегать людных мест», - добавил Саар.