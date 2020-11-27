Исследование: электронные ассистенты водителя снижают внимательность на дорогах

Ученые Страхового института дорожной безопасности Массачусетского технологического университета провели исследование, в рамках которого выяснили, как развитие электронных ассистирующих систем автомобиля влияет на поведение водителей на дороге, пишет Motor.
В исследовании приняли участие 20 добровольцев. В течение месяца испытуемые управляли автомобилями, оборудованными современными электронными ассистентами. Десять человек ездили за рулем на Land Rover Range Rover Evoque с включенным адаптивным круиз-контролем, который позволяет поддерживать выбранную скорость и сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Остальные управляли Volvo S90, оснащенным той же технологией, а также системой Pilot Assist, позволяющей удерживать машину в выбранной полосе движения.
В первые дни участники исследования продемонстрировали сконцентрированное вождение. Испытуемые не отвлекались от дороги вне зависимости от того, работали электронные ассистент или нет. Однако спустя месяц водители стали чаще убирать руки с рулевого колеса и пользоваться мобильными телефонами. По словам научного сотрудника института Яна Рейгана, участники эксперимента, управлявшие Volvo, в 12 раз чаще отпускали руль во время работы электронных ассистентов.
По итогам исследования специалисты сделали вывод, что автоматизированные системы помощи водителю уменьшают концентрацию во время движения и способствуют развитию аварийных ситуаций на дороге.
В начале октября ученые Страхового института дорожной безопасности провели исследование, в рамках которого выяснили, что 70-летние автомобилисты реже становятся участниками смертельных аварий, чем водители в возрасте 35-54 лет. Американские специалисты сделали вывод, что пожилые автомобилисты менее опасны на дорогах, чем водители средних лет.