Европарламент призвал отключить Белоруссию от средств ЕС

"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка ЕС", - говорится в принятой в четверг резолюции.

За резолюцию проголосовало 613 евродепутатов, 45 были против, 11 воздержались.

В ней содержатся призывы к полному замораживанию всех переводов средств ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других, действующему правительству Белоруссии и контролируемым государством проектам, к приостановке переговоров Брюсселя с Минском о приоритетах партнерства ЕС-Белоруссия до "свободных и справедливых президентских выборов" в стране.

Евродепутаты призвали исполнительные структуры Евросоюза поддержать "международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Белоруссии".

Это расследование должно быть подкреплено созданием центра сбора доказательств и рабочей группы экспертов ЕС по международному праву, считают в Европарламенте. Еврокомиссия, государства-члены и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призваны оказать полную поддержку усилиям Совета по правам человека ООН и Московского механизма ОБСЕ, а также правозащитников и гражданского общества в документировании нарушений прав человека и последующем привлечении к ответственности виновных.

Европарламент призывает сотрудников белорусских правоохранительных органов и всех, кто действует от имени белорусских властей, немедленно прекратить насилие в отношении гражданских лиц и воздерживаться от выполнения преступных приказов о применении несоразмерной силы, насилия, пыток и жестокого обращения с людьми.

Евродепутаты призывают предприятия, работающие в Белоруссии, "проявлять особую осмотрительность" в ведении бизнеса с соблюдением прав человека в соответствии с принципами ООН.

Они поддерживают немедленное направление миссии Европарламента в Вильнюс и Варшаву, а также контакт с оппозицией в Белоруссии для изучения возможностей посредничества и действий в поддержку демократии.

Европарламент призывает ЕС и государства-члены союза увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу, НКО, правозащитникам и независимым журналистам, срочно создать программу стипендий для студентов и ученых, изгнанных из белорусских университетов за продемократическую позицию. Он также призывает государства ЕС упростить процедуру получения виз для лиц, покидающих Белоруссию по политическим причинам, и оказывать им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь.

Европейские парламентарии торопят Брюссель с принятием т.н. "европейского закона Магнитского", позволяющего преследовать "любых лиц, государственных и негосударственных субъектов и организации, которые ответственны или причастны к грубым нарушениям прав человека, злоупотреблениям и коррупции".

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась не анонсировавшаяся заранее инаугурация Лукашенко, в ЕС и США не признают его легитимным президентом Белоруссии, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности.

Решением Совета ЕС от 6 ноября в санкционный список ЕС добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Белоруссию оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.