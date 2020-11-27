Только взгляните! ⟩ В Таллинне продается лофт большой площади и с интересным интерьером

В квартале Volta продается со вкусом оформленная и уютная квартира-лофт с огромными окнами и трехметровыми потолками. Приятной особенностью планировки является то, что окна квартиры выходят на разные стороны дома. Это делает пространство еще более светлым и наполненным воздухом.

Четырехкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

В квартире общей площадью 119,9 м2 имеются четыре комнаты, балкон, ванная, два туалета, подсобное помещение и гардеробная.

Четырехкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

Квартира со вкусом отделана. Деревянные полы пропитаны маслом и покрыты воском, а кухонные столешницы - из мрамора. Дом отапливается собственной газовой котельной, в квартире установлен водяной подогрев полов. В цену квартиры также входит балкон площадью 8,9 м2 и кладовая площадью 4,2 м2.

Четырехкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE