График ⟩ В Таллинне цена на дизельное топливо превысила один евро

В Таллинне цены на бензин остались на уровне недельной давности. Цена на дизельное топливо поднялась на четыре цента.

В Риге цены на все виды топлива упали на 0,5 цента.

В Вильнюсе цена на бензин, по сравнению с прошлой неделей, упали на 0,4 цента. Цена на дизельное топливо выросла на 2,3 цента.

Самый дорогой бензин в странах Балтии по-прежнему продается в Таллинне. По состоянию на пятницу 95-й бензин в эстонской столице стоил 1,229 евро, что на 13 центов дороже, чем в Риге, и на 16 центов дороже, чем в Вильнюсе.

Бензин 98+ в Таллинне стоит 1,279 евро, что на 12 центов дороже, чем в Риге, и на 13,1 центр дороже, чем в Вильнюсе.

Цена на дизельное топливо в эстонской столице составила 1,039 евро, то есть на семь центов дороже, чем в Риге и Вильнюсе.