Пт, 27.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

График ⟩ В Таллинне цена на дизельное топливо превысила один евро

Kuna tuleb diislikütuse hind alla, küsivad ilmselt paljud autoomanikud.

ФОТО: Tairo Lutter

Сравнение цен в балтийских столицах, проведенное Circle K в пятницу, показывает, что за неделю в Таллинне цены на дизельное топливо повысились, в Риге — упали, а в Вильнюсе двигались разнонаправленно.

В Таллинне цены на бензин остались на уровне недельной давности. Цена на дизельное топливо поднялась на четыре цента.

В Риге цены на все виды топлива упали на 0,5 цента.

В Вильнюсе цена на бензин, по сравнению с прошлой неделей, упали на 0,4 цента. Цена на дизельное топливо выросла на 2,3 цента.

 

Самый дорогой бензин в странах Балтии по-прежнему продается в Таллинне. По состоянию на пятницу 95-й бензин в эстонской столице стоил 1,229 евро, что на 13 центов дороже, чем в Риге, и на 16 центов дороже, чем в Вильнюсе.

 

Бензин 98+ в Таллинне стоит 1,279 евро, что на 12 центов дороже, чем в Риге, и на 13,1 центр дороже, чем в Вильнюсе.

Цена на дизельное топливо в эстонской столице составила 1,039 евро, то есть на семь центов дороже, чем в Риге и Вильнюсе.

 

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо на разных заправочных станциях могут отличаться.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back