Пт, 27.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Комиссия по делам Европейского союза избрала Майлис Репс председателем

Комиссия по делам Европейского союза избрала Майлис Репс председателем

Майлис Репс стала главой комиссии по делам ЕС.

ФОТО: Erik Peinar

Сегодня на заседании комиссия по делам Европейского союза избрала нового председателя и заместителя председателя. Руководить работой комиссии начнет Майлис Репс. Заместителем председателя остается Рийна Сиккут.

Внеочередные выборы прошли в связи с назначением бывшего председателя комиссии по делам Европейского союза Аннели Отт на должность министра государственного управления. Бывший министр государственного управления Яак Ааб стал министром образования и науки. Ушедшая с поста министра образования и науки Майлис Репс вернулась в Рийгикогу и приступила к работе в комиссии по государственной обороне и комиссии по делам ЕС.

Членами комиссии также являются Калле Грюнталь, Хейки Хепнер, Руубен Каалеп, Калев Калло, Тармо Круузимяэ, Оудекки Лооне, Лаури Ляэнеметс, Тынис Мёльдер, Кейт Пентус-Розиманнус, Таави Рыйвас, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Яак Валге и Март Вырклаэв.

Комиссия по делам Европейского союза - это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству республики мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать решениям комиссии и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back