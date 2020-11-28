Райская жизнь в "Аду"

В последнее время Рейн Раамат несколько раз выставлял свои живописные работы в разных картинных галереях. И я непременно собиралась написать об очередной экспозиции. Но было все-таки неловко: в центре зала помещался большой мой портрет. Теперь он висит у меня дома, Рейн подарил мне его в знак нашего почти пятидесятилетнего доброго знакомства. И вот я думаю: как странно складывается длинная судьба - он начинал с живописи, но оставил ее ради того, чтобы стать основоположником эстонского рисованного кино, прославил его на весь мир, а теперь вновь зарифмовал творческий и жизненный круг живописью.

Друг Рейна Раамата выдающийся российский мультипликатор Юрий Норштейн как-то сказал мне о мультипликационном кино: «Что ни делай, все равно к мультипликации будут относиться как к дебильному ребенку. Который вдруг, например, заговорил. – Так ты еще и разговаривать умеешь?! Что же ты раньше молчал? – а до этого всё было хорошо и суп был теплый».

Но оба мастера решили отдать весь свой талант именно этому «дебильному ребенку».

Парадокс Рейна Раамата: в его рисованных фильмах снимались знаменитые актеры. Например, Микк Микивер. Каким образом? Смотрите: в фильме «Антенны среди льдов» полярник, в котором мы узнаем Микивера, замерзающий на расколотой льдине, за несколько секунд до гибели, до того, как навсегда потухнет сознание, видит залитую синим и зеленым аллею, видит своего двойника, который сбрасывает зимнюю куртку и бежит по этой аллее, оглядывается, замирает с лицом, искаженным гримасой боли и счастья, и картина затягивается льдом. Так вот: сначала актер действительно всё это сыграл и был снят на обычную кинопленку. Затем из десятков и сотен кадров ленты были выбраны несколько очень характерных. Переведены на специальные целлулоидные пленки. На пленки были нанесены масляные краски, создана серия живописных картин, они-то и легли в основу фильма. Эффект соединения живописи и фотографии изумлял: на нарисованном лице живые человеческие глаза потрясали.

Фильмы Рейна Раамата – фестивальные, элитные, их знают знатоки и специалисты, но и сегодня они ничуть не устарели благодаря глубине мысли, неизменному трагизму и техническому совершенству. Создавая эстонское рисованное кино, он брал людей буквально с улицы, учил всему с нуля и надеялся воспитать фанатиков своего дела, одержимых, как и он сам.

На вопрос: что вы больше всего цените в искусстве? Он отвечал и отвечает сегодня:

– Истину, которую дарует глубокое проникновение в мир человеческой души.

– А каких людей вы больше всего цените?

– Тех, кто не считает себя сложившимися художниками, кто готов каждую новую работу начинать с нуля.

(Говорят, Чайковский боялся чистого нотного листа и замирал в отчаянии перед тем, как вывести первую ноту…)