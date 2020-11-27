Первая Черная пятница эры коронавируса: что предлагают торговые центры Таллинна?

По ее словам, как и каждый год, в этом году Kaup24 предлагает своим покупателям большие скидки. "Это настоящий праздник электронной коммерции. Можно с уверенностью сказать, что Черная пятница - крупнейшее событие года как для покупателей, так и для продавцов в сфере электронной коммерции", - говорит Страздаускайте.

"В этом году, в отличие от предыдущих лет, мы также порадовали наших клиентов большим количеством новых продавцов и компаний, которые присоединились к нашей рыночной торговле. В настоящее время к Kaup24 в Эстонии присоединились более 300 торговцев, добавив около 100 тысяч новых позиций в ассортимент".

Страздаускайте заверила, что они готовы к тому, что объем работы предприятия и пунктов выдачи товара в частности на этот период удвоится. Компания добавила новых сотрудников на свой склад в Литве и оптимизировала рабочие процессы. В течение года у Kaup24 открылось в общей сложности 4 новых пункта доставки по всей Эстонии - в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.

Предприятие прогнозирует, что в этом году их продажи будут намного выше, и покупатели также будут более активными. Например, в этом году продажи за один день (11 ноября) превзошли ожидания продавцов и превысили результаты прошлой Черной пятницы, которая считалась очень успешной. "Мы видим, что для клиентов становится все более важным безопасно подготовиться к празднику, выбрать из максимально широкого ассортимента товаров и совершать покупки онлайн, не выходя из дома. Поэтому мы ожидаем рекордного количества покупателей в Черную пятницу в этом году и как минимум на 50% больше продаж", - прогнозирует Страздаускайте

Она привела в пример исследование рождественских покупок в странах Балтии, проведенное исследовательской компанией Norstat в октябре: в этом году 29% эстоноземельцев планируют потратить в общей сложности 50–100 евро на Рождество, а 20% - даже 150–200 евро.

Согласно этим же данным, 26% респондентов собираются приобрести на Рождество в подарок себе или другим бытовую технику.

В Euronics кампания «Черная пятница» проходит с пятницы по понедельник, то есть дольше, чем раньше. "Мы верим и надеемся, что клиенты будут делать покупки в интернет-магазине, потому что во время Черной пятницы мы предложим бесплатный транспорт до посылочных автоматов по всей Эстонии в интернет-магазине", - прокомментировал директор по маркетингу Euronics Кристьян Терасе.

Толчея возмущает покупателей

Обусловленные как предстоящими акциями распродаж, так и другими поводами перестановки в магазинах тем временем закономерно вызывают недовольство посетителей.

"В ласнамяэском магазине Prisma заузили проходы между рядами настолько, что две тележки не могут разъехаться, все это происходит в условиях пандемии и во время действия правила 2+2. Выходит, для того, чтобы впихнуть побольше товаров, руководители Prisma не заботятся о безопасности покупателей?" - написал один возмущенный читатель.

Пресс-секретарь Prisma Peremarket Иво Рулль подтвердил Rus.Postimees, что в настоящее время, действительно, близится к завершению реконструкция Lasnamäe Prisma, в результате которой этот магазин станет еще лучше, чем раньше. "Ремонт проводится по частям без закрытия магазина, и в некоторых частях действительно сложно передвигаться туда с тележками или большими тележками для покупок. Приносим извинения всем клиентам за неудобства", - сказал Рулль.

Позднее в тот же день Рулль передал свежую информацию из Lasnamäe Prisma о том, что там завершена установка новых полок, и больше нет препятствий для передвижения с колясками и тележками.

Теперь, по его словам, ласнамяэская Prisma продолжит работу с широкими полками, хорошей вентиляцией, очень широким ассортиментом и в круглосуточном режиме. "Все это делает Lasnamäe Prisma самым безопасным местом для покупок во время распространения коронавируса", - уверен он.