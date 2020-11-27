Первая Черная пятница эры коронавируса: что предлагают торговые центры Таллинна?

Американская традиция распродаж на Черную пятницу со временем набрала популярность и у нас, и сейчас торговые центры и сети предлагают скидки и специальные акции в конце ноября. Однако в этом году магазинам необходимо учитывать требования о социальной дистанции из-за пандемии коронавируса, ведь среди скопления народа, заполнившего торговые залы в погоне за скидкой, вирус распространяется легче. Как торговые центры позаботились о том, чтобы в магазинах не было давки?
Клиенты соблюдают правила
"Для нас очень важно, чтобы происходящее в центре было безопасным для посетителей и было согласован с требованиями Департамента здоровья. Мы следим за тем, чтобы люди были в масках и держались на расстоянии - служба безопасности центра также обращает на это внимание посетителей и при необходимости рассеивает людей", - сказала Rus.Postimees директор по маркетингу и коммуникации торгового центра Ülemiste Тийа Нымм.
Сегодня, заверяет она, можно сказать, что подавляющее большинство посетителей центра носят маски и никаких крупных скоплений людей не образуется. В центре Ülemiste также есть средства для дезинфекции, инфоматериалы о безопасных покупках и информация о том, где при желании можно приобрести маски.
По словам Нымм, в центре Ülemiste почти 70 000 м2 торговых площадей и очень хорошая вентиляция, поэтому там легко соблюдать правила. "Исходя из предыдущего опыта, можно сказать, что клиенты Ülemiste - ответственные люди, которые заботятся о своем здоровье и здоровье других людей. Пока проблем с правилами не было, очень надеюсь, что так будет и дальше", - сказала она.
Несмотря на продолжающуюся пандемию, центр Ülemiste не хочет лишать людей возможности купить по сниженным ценам подарки к Рождеству или побаловать себя что-то приятным.
В этом году магазины центра значительно продлили сроки предложений Черной пятницы, у некоторых торговцев они будут доступны на все выходные, а в некоторых случаях даже на целую неделю, хот раньше это была однодневная кампания. Все это делается, как пояснила Тийа Нымм, для того, чтобы люди могли прийти в удобное для них время.
На сайте торгового центра собраны предложения магазинов, они доступны как на эстонском, так и на русском языках. Таким образом, люди могут знакомиться с предложениями, не выходя из дома, и делать покупки эффективно и с минимальным количеством контактов.
Kristiine и Rocca al Mare расширяют кампанию на весь уикенд
Черная пятница пройдет и в таллиннских торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare и тоже продлится вместо одного дня весь уикенд. В пятницу центры будут открыты дольше обычного - до 23 часов, что позволит клиентам приходить в удобное время и избегать больших скоплений людей. Сегодня в центрах посетителям будут выдаваться бесплатные маски для лица.
"Прошлый опыт кампании и прогнозы подтверждают, что мы сможем обеспечить соблюдение правила 2 + 2 и достаточное рассеяние, Однако, если в выходные станет очевидно, что в некоторых магазинах возникают проблемы с соблюдением правил, в сотрудничестве с командой безопасности могут быть приняты дополнительные меры", - сказала Хелина Лейф, пресс-секретарь Citycon OY, которому принадлежат центры Kristiine и Rocca al Mare
Она добавила, что у Citycon нет своего интернет-магазина, но многие продавцы, работающие в их центрах, предлагают по случаю Черной пятницы скидки в своих интернет-магазинах.
Kaubamaja поощряет покупки в э-среде
По словам директора по маркетингу акционерного общества Kaubamaja Энель Кольк, Черная пятница у них всегда была традиционно однодневной кампанией, но чтобы рассеять посетителей в этом году она сделана трехдневной. "Для многих прошедший год был трудным, и предрождественских специальных предложений ожидают гораздо больше. Со стороны Kaubamaja, мы не хотим лишать наших покупателей возможности сделать покупки в преддверии Рождества по более выгодным ценам и в этом году", - передала Rus.Postimees слова Кольк пресс-служба компании.
При желании покупки можно также удобно комбинировать между физическим и электронным магазином, делая покупки в уикенд Черной пятницы в э-магазине Kaubamaja. "Мы поощряем клиентов переходить в интернет-магазин и расширили ассортимент интернет-магазина, чтобы предложить тот же ассортимент товаров, что и в торговом зале", - заверила Кольк.
Что касается мер коронавирусной безопасности, Кольк отметила, что маски многоразового использования можно купить почти в каждой кассе Kaubamaja как в Таллинне, так и в Тарту. "Кроме того, мы напоминаем всем нашим гостям об этих советах в информационных бюллетенях Kaubamaja, на веб-сайте, по внутреннему радио и на экранах торговых залов".
Представитель Kaubamaja отметила, что торговые залы универмагов как в Таллинне, так и в Тарту просторны и хорошо вентилируются.
Коронавирус оказал свою заметное влияние на продажи интернет-магазина Kaubamaja в этом году. В компании говорят, что не предвидели в начале года столь большого увеличения доли интернет-магазинов. "Рост количества заказов с весны неоднократно проверял пределы наших возможностей. Мы стремительно развиваемся как в увеличении ассортимента интернет-магазина, так и в том, чтобы сделать комплектацию покупки более удобной", - говорит Кольк.
В Черную пятницу компания учла, что многие люди делают покупки в интернет-магазине. "Можно ожидать, что заказы в интернет-магазине и доставка посылок будут расти не по дням, а по часам в ближайшие недели, а сроки доставки перед Рождеством могут неожиданно увеличиться"
Пятница начинается в среду
В магазине Stockmann кампания Черная пятница тоже будет проходить как на сайте, так и в интернет-магазине. Чтобы избежать большого скопления людей, кампания будет проходить в течение более длительного периода времени - с пятницы по понедельник, а предложения Черной пятницы доступны в интернет-магазине уже со среды. "Мы предлагаем покупателям соблюдать установленные правила, посещать магазин в целости и сохранности, носить маску, продезинфицировать руки и соблюдать дистанцию не менее 2 метров с другими посетителями. Мы обеспечиваем безопасные условия для покупок, чаще очищая поверхности и предлагая дезинфекцию рук на всех входах. Также в продаже есть широкий выбор масок", - сказала директор по продажам Stockmann Майрика Юханди.
Праздник электронной коммерции
Не отстают от общей волны и гиганты интернет-торговли. Пресс-секретарь интернет-магазина Kaup24 Раймонда Страздаускайте сказала, что традиционно распродажи Черной пятницы на Kaup24 начинаются двумя неделями ранее, в этом году - 11 ноября.
По ее словам, как и каждый год, в этом году Kaup24 предлагает своим покупателям большие скидки. "Это настоящий праздник электронной коммерции. Можно с уверенностью сказать, что Черная пятница - крупнейшее событие года как для покупателей, так и для продавцов в сфере электронной коммерции", - говорит Страздаускайте.
"В этом году, в отличие от предыдущих лет, мы также порадовали наших клиентов большим количеством новых продавцов и компаний, которые присоединились к нашей рыночной торговле. В настоящее время к Kaup24 в Эстонии присоединились более 300 торговцев, добавив около 100 тысяч новых позиций в ассортимент".
Страздаускайте заверила, что они готовы к тому, что объем работы предприятия и пунктов выдачи товара в частности на этот период удвоится. Компания добавила новых сотрудников на свой склад в Литве и оптимизировала рабочие процессы. В течение года у Kaup24 открылось в общей сложности 4 новых пункта доставки по всей Эстонии - в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.
Предприятие прогнозирует, что в этом году их продажи будут намного выше, и покупатели также будут более активными. Например, в этом году продажи за один день (11 ноября) превзошли ожидания продавцов и превысили результаты прошлой Черной пятницы, которая считалась очень успешной. "Мы видим, что для клиентов становится все более важным безопасно подготовиться к празднику, выбрать из максимально широкого ассортимента товаров и совершать покупки онлайн, не выходя из дома. Поэтому мы ожидаем рекордного количества покупателей в Черную пятницу в этом году и как минимум на 50% больше продаж", - прогнозирует Страздаускайте
Она привела в пример исследование рождественских покупок в странах Балтии, проведенное исследовательской компанией Norstat в октябре: в этом году 29% эстоноземельцев планируют потратить в общей сложности 50–100 евро на Рождество, а 20% - даже 150–200 евро.
Согласно этим же данным, 26% респондентов собираются приобрести на Рождество в подарок себе или другим бытовую технику.
В Euronics кампания «Черная пятница» проходит с пятницы по понедельник, то есть дольше, чем раньше. "Мы верим и надеемся, что клиенты будут делать покупки в интернет-магазине, потому что во время Черной пятницы мы предложим бесплатный транспорт до посылочных автоматов по всей Эстонии в интернет-магазине", - прокомментировал директор по маркетингу Euronics Кристьян Терасе.
Толчея возмущает покупателей
Обусловленные как предстоящими акциями распродаж, так и другими поводами перестановки в магазинах тем временем закономерно вызывают недовольство посетителей.
"В ласнамяэском магазине Prisma заузили проходы между рядами настолько, что две тележки не могут разъехаться, все это происходит в условиях пандемии и во время действия правила 2+2. Выходит, для того, чтобы впихнуть побольше товаров, руководители Prisma не заботятся о безопасности покупателей?" - написал один возмущенный читатель.
Пресс-секретарь Prisma Peremarket Иво Рулль подтвердил Rus.Postimees, что в настоящее время, действительно, близится к завершению реконструкция Lasnamäe Prisma, в результате которой этот магазин станет еще лучше, чем раньше. "Ремонт проводится по частям без закрытия магазина, и в некоторых частях действительно сложно передвигаться туда с тележками или большими тележками для покупок. Приносим извинения всем клиентам за неудобства", - сказал Рулль.
Позднее в тот же день Рулль передал свежую информацию из Lasnamäe Prisma о том, что там завершена установка новых полок, и больше нет препятствий для передвижения с колясками и тележками.
Теперь, по его словам, ласнамяэская Prisma продолжит работу с широкими полками, хорошей вентиляцией, очень широким ассортиментом и в круглосуточном режиме. "Все это делает Lasnamäe Prisma самым безопасным местом для покупок во время распространения коронавируса", - уверен он.
Prisma, по словам Иво Рулля, ответственно подошла к прозвучавшим со стороны государства рекомендациям, чтобы не делать в этом году кампанию Черной пятницы слишком навязчивой. Информацию о специальных предложениях мы предоставили на цифровых экранах магазинов и в интернет-СМИ в сдержанном стиле. "Мы ожидаем, что большое количество наших клиентов предпочтет заказывать хорошие и дешевые продукты через ePrisma", - подытожил он.