Никотиновые подушечки ударили по черному рынку снюса

Пауль отметил, что классический снюс употребляют главным образом военные и курьеры: «Это не секрет, что снюс в определенном смысле – главный спонсор вооруженных сил. Все делают, а кто не делал, начинают делать. Каждый его хотя бы пробовал».

Он добавил, что более сильный никотиновый прилив помогает справиться с напряженной армейской жизнью: «Покурить не всегда возможно. Жизнти срочника или кадрового военного это не веселье и не праздник цветов, никотин является хорошей разрядкой».

Пресс-секретарь Вооруженных сил Таави Лаазик ответил лаконично: «Вооруженные силы не собирают статистику об употреблении снюса, и о других личных привычках людей».

Предпочитающий снюс никотиновым подушечкам Эрки сказал, что основная разница заключается в крепости: «Коричневый возбуждает, а белый усыпляет. Я принимают и белый, но нужно признать, что это совсем не то. К коричневому привык в школе, все употребляли». Эрки считает, что доступность снюса сократилась.

Postimees обратился с предложением дать интервью ко многим дилерам снюса, но все они отказались. Дилеры не хотят говорить даже анонимно: когда ты ведешь незаконный бизнес, трудно кому-то доверять. Боятся быть пойманными. Один Харьюмааский дилер сказал так: «В этой области есть неписанное правило: открыто об этом не говорить. Извини, у меня есть принципы, и они таковы».

Дилер: тенденция такова, что падает каждый месяц, блин

Чтобы поговорить с дилером, нужно самому пойти купить снюс. Это можно сделать при помощи социальных сетей, нужно лишь найти дилера. Делаем это вместе с напарником, который это дело знает.

Связываемся в «мессенджере» с продавцом и договариваемся о времени и месте: у спортхолла Кристийне, в 19 часов.

В спортхолле заканчивается детская тренировка, и за отпрысками пришли десятки родителей. На заставленную парковку въезжает старый Ford, из которого выходит наш дилер. В вечерних сумерках к нам приближается мужчина средних лет в черной куртке, его товар упакован в крошечные бумажные пакетики. Во время разговора он признает, что лучшие времена в этом бизнесе прошли.

- Здравствуйте! Не узнал вас.

- Здравствуйте. Сколько тут?

- Как заказывали, 12 коробок. Делаем за 65.

- Вас тяжело найти?

- Почему?!

- Я не знаю, белый сжирает снюс?

- Ну, нет, я все же торгую каждый вечер.

- Товар приходит из Швеции, да?

- Каждый вечер.

- Слабое движение судом из-за коронавируса не влияет?

- А, я сам не привожу, точно этой схемы не знаю. До сих пор вопросов не возникало, скорее, есть проблема, что покупателей мало. Прежде проходил два круга за день: утром и вечером.

- Многие теперь на белый перешли?

- Да, точно. Сейчас заказов столько, что вечером делаю один круг, днем круг делать нет смысла.

- Не умрет, или все же вымрет? С белыми удобнее.

- Ну, удобнее. Тенденция такова, что каждый месяц падает, блин. Я добавил немного вкуса, но дает цвет, та, кажется. Пока есть заказы, от меня не убудет сделать часовой круг по Таллинну и вернуться домой. Если есть интерес, пишите.

Дилер садится в машину и торопится на встречу со следующим клиентом.