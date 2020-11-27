Никотиновые подушечки ударили по черному рынку снюса

«Не умрет или все же вымрет? С „белым“ же удобнее?» - спросил репортер Postimees у дилера снюса в темноте спортхолла Кристийне.
Мужчина средних лет с натянутым на голову капюшоном так, что лица не разглядеть, ответил утвердительно: «Нет ну, стало удобнее. Но тенденция такова, что продажи падают каждый месяц».
Черный рынок снюса сократился не столько из-за обусловленных коронакризисом ограничений на поездки, сколько из-за вернувшейся полгода назад законной альтернативы – бестабачных никотиновых подушечек.
По данным Института развития здоровья, в Эстонии снюс употребляют 3,3 процента населения, то есть около 44 000 человек в возрасте 16-74 лет.
Снюс поступает из Швеции
- Никотиновые подушечки можно продавать.
- В Эстонии запрещена продажа снюса, но не покупка.
- Продажа классического снюса запрещена по всему Европейскому союзу, но не в Швеции.
- Пассажир может привезти в Эстонию до 10 коробок снюса.
- Преступлением считается доставка из-за границы 15 килограммов снюса.
- Большая часть продающегося в Эстонии снюса привезена из Швеции.
Налогово-таможенный департамент считает пиком незаконного бизнеса на снюсе в Эстонии период 2015-2016 годов, кода действовала снюсовая картель. Объемы поставляемого снюса, по словам руководившего тогда следственным отделом департамента Сийма Рудиссаара, были очень большими.
«Тогда снюс привозили поддонами, а сейчас ящиками», - сказал он.
В 2016 году Харьюский уездный суд осудил снюсовую картель в рамках согласительного производства. Приговоры получили 11 торговцев, среди которых были и главари группировки: руководитель картели, работавшие прежде в Полиции безопасности Ааре Вайн, Хелари Тамм, Яанус Керем и Сийм Сильгу. В отношении нескольких человек производство было прекращено по принципу оппортунента (по договоренности между обвиняемым и прокурором). И хотя, по данным Налогового департамента, рынок снюса упал, до конца он не исчез. За десять месяцев этого года было конфисковано 178 килограммов снюса.
Налоговый департамент работает против черного рынка таким образом, что анализирует и рассылает письма. «Вплоть до того, что выходим на улицу и задерживаем нарушителя или проверяем прибывших из Швеции пассажиров, - объяснил Рудиссаар. – Хорошо работают контрольные сделки, благодаря которым ловим тех, кто торгует анонимно в интернете». В последнем случае налоговик играет роль покупателя.
Снюс продается в Эстонии как в кругу знакомых, так и через интернет. Социальные сети являются весьма популярной торговой площадкой. Рудиссаар привел в пример Facebook, Telegramm Instagrami.Там выставляют немногословные объявления, для покупки нужно связаться с продавцом.
Легальный отнимает рынок у нелегального
Бестабачные никотиновые подушечки или «белый снюс», который находится в обороте в качестве альтернативного табачного изделия, можно легально продавать, и их можно купить практически в любом киоске, магазине и на заправке. «Белый» запомнился сразу после попадания на рынок летом 2019 года. Это подтверждает хотя бы акциз, который начал поступать с никотиновых подушечек.
Государству нужно платить акциз в размере 89,63 евро с первого килограмма, со второго уже 97,10 евро. То есть десятиграммовая коробка подушечек облагается акцизом в размере 90 центов.
Цены на снюс и никотиновые подушечки не особо различаются. На черном рынке можно купить снюс за четыре-шесть евро, цена за коробку никотиновых подушечек колеблется от трех до десяти евро в зависимости от количества и крепости.
На основании поступления акциза Сийм Рудиссаар пришел к выводу, что нелегальная торговля снюсом сократилась примерно наполовину. Рынок будет меняться еще.
«Еще рано точно оценивать распределение и изменения рынка, поскольку сейчас идет испытательный срок для новых табачных изделий, - сказал Рудиссаар. – Изделия нагревающегося табака, которые скоро поступят в продажу, окажут влияние на потребление как никотиновых подушечек, снюса и э-сигарет, так и обычных сигарет».
Налогово-таможенному департаменту в то же время добавляют работы прибывающие из России крайне крепкие и опасные никотиновые подушечки.
По словам члена правления Snus Empire, продающего «белый снюс», Райнеса Сутта, бизнес на никотиновых подушечках идет так хорошо, что планируют открывать новые магазины: «Многие клиенты поменяли сигареты или снюс на никотиновые подушечки. Поскольку у меня нет данных исследований, я не будут тут говорить, что из них безопаснее. Думаю, что многие курильщики отказались от курения и перешли на никотиновые подушечки». Представители табачного гиганта Philip Morris должны быть очень злы на продавцов «белого снюса».
Но, что касается снюса, то Сутт предположил, что нелегальный бизнес не зачахнет, поскольку так кто-то может разбавлять никотиновые подушечки. Руководитель магазина Vapista Рене Субург в свою очередь подтвердил, что торговля никотиновыми подушечками процветает, и что их популярность резко выросла. «Люди были благодарны, приходили и говорили, что это очень хорошо, что не нужно приобретать табак подпольно, можно как людям покупать в магазине, - сказал Субург. – Многие курильщики нашли себе новую альтернативу, много тех, кто поменял черный рынок на легальный».
Влияние никотиновых подушечек на здоровье неизвестно
Руководитель области алкоголя и табака Института развития здоровья Аннели Саммель отметила, что популярность снюса среди молодежи вызывает у нее обеспокоенность. Больше всего снюс потребляют мужчины в возрасте 16-64 лет. Популярен же снюс потому, что его употребление не бросается в глаза ни дома, ни в школе.
В ходе исследования об употреблении дурманящих веществ, которое провел институт, выяснилось, что в 2019 году снюс использовали 17 процентов мальчиков и девять процентов девочек, что соответственно на три и семь процентов больше, чем в 2015 году. По данным исследования, почти четверть молодых людей Эстонии пробовали снюс.
Саммель привела в пример, что никотиновые подушечки сделали снюс еще более популярным, и первые его поставщики на рынок невероятно обогатились. Свою роль, по словам Саммель, в этом сыграла неопределенность правил.
«Белый снюс появился же сюрпризом. Поскольку это не является табачным изделием, а лишь изделием содержащим никотин, он не подпадает под Закон о табаке», - уточнила она.
В целом известно, что использование снюса может вызвать рак, но альтернативное влияние на здоровье не исследовано.
«Мой ответ таков: да, это лучше, чем снюс, но у меня нет подтверждающих это фактов и исследований», - сказал руководитель Snus Empire Райнер Сутт.
Руководитель магазина Vapista Рене Субург сказал, что поскольку в никотиновых подушечках меньше химических соединений, они могут быть менее вредными: «Я все же считаю, что они в одной лодке со снюсом».
И, по словам Аннели Саммаль, еще рано говорить о влиянии никотиновых подушечек на здоровье: «Те исследования, которые проведены по табаку, очень долгосрочные».
Нельзя оценить влияние на здоровье по картине пары лет, это может занять десятки лет. По оценке Саммель, уже сейчас ясно, что назвать никотиновые подушечки безопасными нельзя, поскольку известно, что никотин сужает сосуды.
«Никто не должен употреблять никотин, он сужает сосуды, поэтому угроза возникновения инсульта и инфаркта выше, это вызывает аритмию сердца, а также гангрену конечностей, - сказала Саммель. – Один доктор очень хорошо сказал: нет разницы, разбиться насмерть, упав с 12 или с шестого этажа».
Старые потребители менять привычки не торопятся
И хотя практически на каждой заправке или в киоске можно совершенно законно купить альтернативу снюсу, все же есть те, кто остался верен коричневому снюсу. Postimees поинтересовался у троих молодых людей (имена изменены), что их привлекает в снюсе, и как белая альтернатива повлияла на доступность коричневого?
«Коричневый снюс»
Влажный, обработанный паром порошковый табак.
Помещается под верхнюю губу и рассасывается от нескольких минут до нескольких часов.
Смешавшийся со слюной никотин впитывается в кровеносную систему.
«Белый снюс»
Никотиновые подушечки подражают табаку: вместо табака природные волокна – целлюлоза, которая пропитана никотиновой жидкостью.
Иногда в целлюлозу добавляется и твердая никотиновая крошка.
Никотиновые подушечки могут быть ароматизированными.
Сравнить снюс с целлюлозной подушечкой можно так же, как сигарету и э-сигарету.
Потребляющий снюс каждую неделю Расмус сказал, что он предпочитает снюс, поскольку его время впитывания больше, а потому приятнее: «Какой-то легкий никотиновый прилив». Он говорит, что белый снюс вызывает тремор рук. Расмус считает, что снюс легко доступен. Он не переживает о том, что в какой-то момент снюс исчезнтем с черного рынка, поскольку многие не выносят альтернативную бестабачную версию, им становится плохо.
Служащий в армии Пауль говорит, что верность снюсу он хранит потому, что никотиновые подушечки не дают такого же прилива и не такие на вкус: «Да, конечно, есть те, кто предпочитает белый снюс классическому, поскольку он более доступен. Но, прежде всего, так, что те, кто до белого пробовал классику, остались при ней до сих пор».
Он покупает снюс с рук: «Ты знаешь того, кто продает, или спрашиваешь у кого-то».
Пауль отметил, что классический снюс употребляют главным образом военные и курьеры: «Это не секрет, что снюс в определенном смысле – главный спонсор вооруженных сил. Все делают, а кто не делал, начинают делать. Каждый его хотя бы пробовал».
Он добавил, что более сильный никотиновый прилив помогает справиться с напряженной армейской жизнью: «Покурить не всегда возможно. Жизнти срочника или кадрового военного это не веселье и не праздник цветов, никотин является хорошей разрядкой».
Пресс-секретарь Вооруженных сил Таави Лаазик ответил лаконично: «Вооруженные силы не собирают статистику об употреблении снюса, и о других личных привычках людей».
Предпочитающий снюс никотиновым подушечкам Эрки сказал, что основная разница заключается в крепости: «Коричневый возбуждает, а белый усыпляет. Я принимают и белый, но нужно признать, что это совсем не то. К коричневому привык в школе, все употребляли». Эрки считает, что доступность снюса сократилась.
Postimees обратился с предложением дать интервью ко многим дилерам снюса, но все они отказались. Дилеры не хотят говорить даже анонимно: когда ты ведешь незаконный бизнес, трудно кому-то доверять. Боятся быть пойманными. Один Харьюмааский дилер сказал так: «В этой области есть неписанное правило: открыто об этом не говорить. Извини, у меня есть принципы, и они таковы».
Дилер: тенденция такова, что падает каждый месяц, блин
Чтобы поговорить с дилером, нужно самому пойти купить снюс. Это можно сделать при помощи социальных сетей, нужно лишь найти дилера. Делаем это вместе с напарником, который это дело знает.
Связываемся в «мессенджере» с продавцом и договариваемся о времени и месте: у спортхолла Кристийне, в 19 часов.
В спортхолле заканчивается детская тренировка, и за отпрысками пришли десятки родителей. На заставленную парковку въезжает старый Ford, из которого выходит наш дилер. В вечерних сумерках к нам приближается мужчина средних лет в черной куртке, его товар упакован в крошечные бумажные пакетики. Во время разговора он признает, что лучшие времена в этом бизнесе прошли.
- Здравствуйте! Не узнал вас.
- Здравствуйте. Сколько тут?
- Как заказывали, 12 коробок. Делаем за 65.
- Вас тяжело найти?
- Почему?!
- Я не знаю, белый сжирает снюс?
- Ну, нет, я все же торгую каждый вечер.
- Товар приходит из Швеции, да?
- Каждый вечер.
- Слабое движение судом из-за коронавируса не влияет?
- А, я сам не привожу, точно этой схемы не знаю. До сих пор вопросов не возникало, скорее, есть проблема, что покупателей мало. Прежде проходил два круга за день: утром и вечером.
- Многие теперь на белый перешли?
- Да, точно. Сейчас заказов столько, что вечером делаю один круг, днем круг делать нет смысла.
- Не умрет, или все же вымрет? С белыми удобнее.
- Ну, удобнее. Тенденция такова, что каждый месяц падает, блин. Я добавил немного вкуса, но дает цвет, та, кажется. Пока есть заказы, от меня не убудет сделать часовой круг по Таллинну и вернуться домой. Если есть интерес, пишите.
Дилер садится в машину и торопится на встречу со следующим клиентом.