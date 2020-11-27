Эксперт: что заставит покупателя недвижимости открыть кошелек

О предпочтениях и ожиданиях покупателей жилья рассказал Kodustiil исполнительный директор бюро недвижимости Arco Vara Элари Тамм.
Цена недвижимости и успешность ее продажи зависят не только от местоположения объекта. Утверждение, что местоположение является наиболее важным, на самом деле полуправда. Конечно, выгодно, если недвижимость находится в районе с очень хорошей ликвидностью, но местоположение - только одна составляющая успешной продажи. Что еще является гарантией успеха?
- Помимо местоположения, при определении цены необходимо учитывать приоритеты потенциального покупателя. Подумайте, сколько покупатель готов заплатить за вашу недвижимость. Имейте в виду, что покупатель никогда не захочет переплачивать, он хочет платить среднюю рыночную цену и вдобавок меньше, чем просит продавец.
- Очень мало покупателей, имеющих особый интерес именно к вашей квартире. Покупатель, который не хочет выбирать и не сравнивает ее с другими объектами – редкая птица. Это случается, например, когда квартира покупателя находится рядом с продающейся квартирой, и он готов заплатить больше рыночной цены, лишь бы заполучить соседнюю, чтобы расширить свою.
- Состояние недвижимости очень важно для покупателя. Клиенты готовы платить больше, если недвижимость выглядит хорошо и высококачественно – это работает в любом ценовом диапазоне. Таким образом, предпродажная подготовка помогает легче продавать объекты только потому, что покупателей больше.
- Первые две недели - лучшее время, чтобы найти покупателя для своей недвижимости. Если местоположение, цена и состояние сбалансированы тут же появятся потенциальные покупатели. Есть довольно распространенный миф, что нельзя продавать первому покупателю. Это верно, только если ваше предложение уникально и подобных на рынке больше нет. Во всех других случаях нужно продавать и двигаться дальше.
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