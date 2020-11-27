Эксперт: что заставит покупателя недвижимости открыть кошелек

Цена недвижимости и успешность ее продажи зависят не только от местоположения объекта. Утверждение, что местоположение является наиболее важным, на самом деле полуправда. Конечно, выгодно, если недвижимость находится в районе с очень хорошей ликвидностью, но местоположение - только одна составляющая успешной продажи. Что еще является гарантией успеха?