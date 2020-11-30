«Конец фильма» и «Трое»: где выход, когда выхода нет

Никак! И лучше снимать «про детей, войну, Крым и, сука, хоккей», и быть нормальным. Задуть ту самую свечу. Только (спойлер) в самом начале, когда Митя задувает свечу, она продолжит гореть. От себя не сбежишь. Парадоксально, но факт: выход именно в том, что выхода нет. Такой вот «Конец фильма» – самая грустная, смешная и личная картина Владимира Котта. На сегодня. Ведь это еще не конец.

Звездная пара: шоумен (Константин Хабенский) и психолог (Виктория Исакова) на приеме у репродуктолога. ФОТО: Кадр из фильма "Трое"

«Трое»: любовь, которую невозможно разъять на части

Раз в несколько лет, когда на «Темные ночи» привозят новый фильм Анны Меликян, это для многих людей событие из разряда «простое человеческое счастье». Меликян, как и Котт, балансирует между телесериалами и авторским кино, часто коротким метром, реже – полнометражными картинами, которых она за полтора десятка лет сняла всего пять (плюс два киноальманаха «Про любовь»). «Марс», «Русалка», «Звезда», «Фея» и новый фильм «Трое», премьера которого в Эстонии прошла на кинофестивале, – не сказать что фестивальное кино. Просто оно всегда попадает в небольшую, пограничную категорию между кино совсем-совсем фестивальным, из разряда «смотреть никак, но надо», и кино совсем-совсем коммерческим.

И счастье тут – не оттого, что режиссер старается тебе это счастье продать. Наоборот, тебе рассказывают довольно обычную историю о людях, как правило, не очень счастливых, но есть в ней что-то такое, что с тобой резонирует, что тебя оглушает. Может, любовь автора к героям? Или любовь героев? Или просто любовь, тот свет, что проецируется на экран, а с экрана прямо в сердце?

«Трое» начинается с попытки самоубийства героя. У Александра Сашина (Константин Хабенский) есть, кажется, всё: он известный шоумен, ведущий популярной программы «Ночной полет с Сашиным», он получил очередной приз, какого-то «Золотого орла», он женат на популярной психологине Юле (Виктория Исакова), которая ведет канал на YouTube, пишет бестселлеры под псевдонимом Злата Ямпольская и консультирует людей насчет семейного счастья, которого, предполагается, у нее самой навалом. Звездной паре недостает разве что детей, но они работают над этим вопросом.

И вот пьяный Сашин, прикрепив тяжеленного орла ремнем от брюк к шее, топится в Неве. Пытается утопиться. Но не хватает решимости, и Сашин всплывает, и чьи-то руки его подхватывают и вытаскивают. Вероника (Юлия Пересильд) случайно проходила мимо. Молодая мать дочери-студентки, в разводе, экскурсовод тура «Мистический Петербург», сетевая поэтесса. Она приволакивает несостоявшегося утопленника к себе – и сюжет готов. Стандартный любовный треугольник: он женат на одной, а любит другую, хотя, впрочем...

Юлия Пересильд в образе поэтессы и, по совместительству, экскурсовода тура «Мистический Петербург». ФОТО: Кадр из фильма "Трое"