Рождественские тренды: от спокойного минимализма до экзотического райского леса

Как отмечает дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина, пестрые мерцающие блестки и золотую мишуру в этом году можно спокойно оставить в ящике.

Тона, вдохновленные природой

Самым популярным цветом Рождества в этом году является белый – как молочно-белый, так и кремово-белый. Помимо белого, неизменной любовью пользуются и спокойные оттенки зеленого, а также другие цвета, вдохновленные природой, например, лимонно-желтый, мятно-зеленый, тыквенно-оранжевый, песочно-коричневый, персиково-розовый и морской голубой.

Прикосновение минимализма

Прошедший под знаком пандемии год наложил свой отпечаток и на рождественские тренды, поэтому чрезмерного кокетства и позолоченной роскоши мы особо не видим. Посланием минималистического направления является: меньше – значит лучше, при этом скромность не означает отрицания рождественского настроения или отказа от украшения дома. Просто варианты в этот раз могут быть более спокойными и простыми.

Легкость стекла

Сейчас в моде как высококачественные стеклянные елочные шары, так и другие элементы из стекла. Если из-за детей или домашних животных возможность выбрать стеклянные украшения отсутствует, можно поискать качественную имитацию стекла. Для украшения дома можно также использовать стеклянные вазы, в которых можно утопить белые светодиодные светильники и рождественские украшения.

Обратно к корням вместе с изделиями ручной работы

Ручная работа и творческое повторное использование – это модно. Даже если в семье больше нет умельцев вязания и вышивки, вместе с детьми можно изготовить гирлянды из сушеных фруктов и ягод, венки из даров леса, а также создать разнообразные украшения как из бумаги, так и из дерева. Керамика сегодня также в моде, особенно большие кружки и вазы ручного изготовления

Ясность света

Световые гирлянды, добавляющие пасмурной зиме ясности, никуда не пропали, однако вместо цветных мигающих огней теперь лучше использовать более скромные светлые тона. Световые гирлянды можно использовать как в комнате, так и во дворе, при этом на улице их эффект можно усилить с помощью светодиодных свечей, фонарей и звезд. Немалой популярностью пользуются и освещенные уличные фигуры, например, лоси и косули, а также белые медведи и пингвины.

Домашний уют лыжного домика

В связи с вирусом лыжные курорты Скандинавии и Альп в этом году будут оставаться лишь недоступной мечтой. Однако это можно компенсировать новым рождественским трендом, вдохновленным романтикой горных домиков, для которого характерны имитирующие мех ковры, теплые пледы и большие декоративные подушки. Елку можно украсить искусственным снегом, санками и лыжами, или же белыми медведями и снеговиками. Для оформления уютного горного домика прекрасно подойдут и самодельные венки, принесенные домой шишки, а также массивные свечи. На террасе за окном можно поставить настоящие лыжи, санки и коньки, при этом их следует подсветить.

Гламурная роскошь

Для любителей роскоши среди рождественских трендов также найдется немало возможностей, однако в этом году для гламура характерна не буйная золотая мишура, а роскошный белый цвет. На елку можно повесить большие стеклянные шары, дополненные белым мехом или белыми перьями. При этом не стоит скромничать: в моде шелк и бархат.

Розовый райский лес