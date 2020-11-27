Более 1500 жителей Ласнамяэ получат продовольственную помощь ЕС

Об этом сообщила пресс-служба управы района Ласнамяэ. «Распределение продовольственной помощи проходит в пунктах выдачи Продуктового банка Эстонии в сотрудничестве с районной управой. Обязанность сотрудников управы доставить продовольственный пакет тем нуждающимся, кто находится на домашнем уходе или входят в группу риска и не могут прийти за ним самостоятельно. Мы связались со всеми, кому предусмотрена данная помощь и сообщили, как получить пакет с продуктами весом более 15 кг», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.