Черная пятница: автозаправки снизили цены на топливо

В Circle K уточнили, что в предстоящие выходные для обладателей карточек клиента Extra литр топлива марки Miles будет на целых 10 центов дешевле. В ближайшие дни литр 95-го бензина будет стоить 1,149€, а дизеля - 0,959 €. В предприятии сообщили, что на всех автозаправках предлагается зимнее дизельное топливо.

Конкурент в лице компании Neste также сообщил, что сегодня, 27 ноября, литр топлива на всех автозаправках подешевел на восемь центов. Акция проходит по случаю "черной пятницы" и продлится до воскресенья. В компании уточнили, что на станциях Neste уже продается зимнее дизельное топливо Neste Futura морозоустойчивостью до -32 градусов, а также Neste Pro Diesel, который выдерживает до -37 градусов.