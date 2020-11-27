Новая правящая коалиция в Нарве огласила план действий до выборов

В зале Нарвского городского собрания сегодня подписали коалиционный договор председатель фракции Meie Narva и будущий мэр города Катри Райк и председатель новой центристской фракции Тамара Комлова. Под договором появится также подпись Михаила Стальнухина, как третьей стороны, но на саму церемонию подписания он не приехал.
“Мы потеряли связь с государством. А всё остальное у нас было неплохо”
“Мы все понимаем, что у нас короткое время до выборов, у нас еще не было выборов председателя горсобрания и мэра города - мы надеемся, что они состоятся 17 декабря”, - сказала на подписании Катри Райк.
По ее словам, в договоре есть пункты о социальной сфере, об образовании, о развитии Нарвской больницы и строительстве нового дома попечения и дневного центра для пожилых людей.
В целом, общими усилиями Тамара Комлова и Катри Райк сформулировали свой приход к власти как “революцию без деструкции”.
Тамара Комлова особо отметила, что точкой соприкосновения двух фракций оказалось желание иметь связь города с государством.
“В этом мы нашли общее решение, и поэтому мы вместе”, - сказала она.
По словам председателя центристской фракции, ей с коллегами не пришлось отказываться ни от каких своих планов при составлении коалиционного договора.
“Мы потеряли связь с государством. А всё остальное у нас неплохо было, в общем-то, - сказала она. - Я считаю, что у нас не должны быть таких понятий в горсобрании как оппозиция. Оппозиция - это когда расходятся по каким-то вопросам. В горсобрании все должны работать на благо государства, и участие должно быть всех членов городского собрания”.
Это будет выражаться в том, что оказавшихся теперь в оппозиции депутатов от Kodulinn Narva во главе с Ириной Янович новая коалиция пригласить стать зампредами депутатских комиссий. А в ревизионной комиссии горсобрания новая коалиция обещает отдать большинство мест новой оппозиции.
Катри Райк будет или мэром, или безработной
Теперь уже очевидно, что на ближайшем заседании городского собрания большинство - члены фракций Meie Narva и Kesk - изберут Катри Райк мэром Нарвы. Осенью следующего года пройдут муниципальные выборы, до них всего 10 месяцев. И стать сейчас мэром - большой риск для Катри Райк. Если после выборов она не сможет снова занять место мэра, она уже не сможет автоматически вернуться в Рийгикогу и окажется без работы.
“Я не могу даже пойти даже в Кассу по безработице, поскольку у членов Рийгикогу нет страховая от безработицы. Я могу остаться на 289 евро. Если бы это не было для меня так важно, я не делала бы этого. Я рискую очень многим”.
Катри Райк говорит, что о сохранении коалиции после выборов две фракции пока не договариваются. Тамара Комлова говорит, что и после выборов в 2021 году коалиция может сохраниться.
Революция на капитанском мостике, но не в машинном отделении
Коалиционный договор состоит из 25 пунктов, но в нем действительно нет чего-то революционного - в целом, новая коалиция продолжит работу прежней, но собирается ее улучшить, усилить и, главное, сделать более прозрачной для горожан.
“За десять месяцев невозможно делать больше. Хоть наш “переворот” в Нарве называют революцией, но это потому, что в Нарве не привыкли, что в середине выборного цикла происходят такие большие изменения, и во власть приходит бывшая оппозиция, а единая большая фракция разрушается.
Мы попробовали здесь быть достаточно разумными. И всё-таки нас 17 человек, которые пришли в политику со своими идеями”.
“Очень важно, что у оппозиции будет больше возможностей участвовать в руководстве города, чем давали нам. Это очень важно для демократии в городе”.
Будущий состав городской управы новая коалиция также не определило. По словам Катри Райк, пока обсуждали, что нужны вице-мэры - один или два, но, как минимум один - по городскому хозяйству.
Ближайший план новой коалиции - войти в советы муниципальных предприятий и сделать работу в советах бесплатной, как Meie Narva обещала перед выборами.
“Мы знаем, все в Нарве знают, что советы всегда были возможностью “купить” кого-то на свою сторону”, - сказала Катри Райк.
Самое большое беспокойство из всех учреждений с муниципальным участием вызывает Нарвская больница.
“У больницы есть план развития, но это достаточно формальный документ. Его надо обсуждать на уровне Министерства социальных дел, с разными специалистами из больницы в Пуру, из Северо-Эстонской центральной больницы, из Клиники Тартуского университета, как в этой системе развивать больницу в Нарве. Посмотрите на жителей города - сколько у нас людей старшего возраста. Медицинская помощь очень важна, и для меня это лично очень близко к сердцу.
Это не значит, что “полетят головы” с первого дня. Мы понимаем, что сейчас Covid, что везде много работы. Но, с другой стороны, сейчас и нужна власть в городе, чтобы не затягивать это”.
По словам Катри Райк, правительство готово выделить большие средства для развития больницы, но главная проблема - не недостаток оборудования, а недостаток рабочих рук в больнице.