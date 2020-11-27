Новая правящая коалиция в Нарве огласила план действий до выборов

“Мы потеряли связь с государством. А всё остальное у нас было неплохо”

“Мы все понимаем, что у нас короткое время до выборов, у нас еще не было выборов председателя горсобрания и мэра города - мы надеемся, что они состоятся 17 декабря”, - сказала на подписании Катри Райк.

По ее словам, в договоре есть пункты о социальной сфере, об образовании, о развитии Нарвской больницы и строительстве нового дома попечения и дневного центра для пожилых людей.

В целом, общими усилиями Тамара Комлова и Катри Райк сформулировали свой приход к власти как “революцию без деструкции”.

Тамара Комлова особо отметила, что точкой соприкосновения двух фракций оказалось желание иметь связь города с государством.

“В этом мы нашли общее решение, и поэтому мы вместе”, - сказала она.

По словам председателя центристской фракции, ей с коллегами не пришлось отказываться ни от каких своих планов при составлении коалиционного договора.

“Мы потеряли связь с государством. А всё остальное у нас неплохо было, в общем-то, - сказала она. - Я считаю, что у нас не должны быть таких понятий в горсобрании как оппозиция. Оппозиция - это когда расходятся по каким-то вопросам. В горсобрании все должны работать на благо государства, и участие должно быть всех членов городского собрания”.

Это будет выражаться в том, что оказавшихся теперь в оппозиции депутатов от Kodulinn Narva во главе с Ириной Янович новая коалиция пригласить стать зампредами депутатских комиссий. А в ревизионной комиссии горсобрания новая коалиция обещает отдать большинство мест новой оппозиции.

Катри Райк будет или мэром, или безработной

Теперь уже очевидно, что на ближайшем заседании городского собрания большинство - члены фракций Meie Narva и Kesk - изберут Катри Райк мэром Нарвы. Осенью следующего года пройдут муниципальные выборы, до них всего 10 месяцев. И стать сейчас мэром - большой риск для Катри Райк. Если после выборов она не сможет снова занять место мэра, она уже не сможет автоматически вернуться в Рийгикогу и окажется без работы.

“Я не могу даже пойти даже в Кассу по безработице, поскольку у членов Рийгикогу нет страховая от безработицы. Я могу остаться на 289 евро. Если бы это не было для меня так важно, я не делала бы этого. Я рискую очень многим”.

Катри Райк говорит, что о сохранении коалиции после выборов две фракции пока не договариваются. Тамара Комлова говорит, что и после выборов в 2021 году коалиция может сохраниться.

Революция на капитанском мостике, но не в машинном отделении