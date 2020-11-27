На перекрестке напротив "Стокманна" появится офисное здание с башней

Фирма-девелопер Pronksi Kinnisvara просит Таллиннский департамент городского планирования инициировать детальную планировку, согласно которой на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Пронкси будет построено коммерческое здание высотой до 13 этажей по проекту бюро Künnapu & Padrik, передает ERR.
Сейчас по адресу Пронкси, 19 располагается офисное здание, которое планируется снести, а вместо него построить восьмиэтажный дом с тринадцатиэтажной башней.
Более низкая часть будущего белого здания с яркими цветными элементами предназначена для офисов, на последних двух не исключено размещение ресторана, парковка займет два подземных этажа.
С фотографиями и более точным месторасположением нового здания можно ознакомиться ЗДЕСЬ.