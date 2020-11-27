Пт, 27.11.2020
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Танель Кийк
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  • На перекрестке напротив "Стокманна" появится офисное здание с башней

На перекрестке напротив "Стокманна" появится офисное здание с башней

Перекресток Лийвалайа - Тарту-мнт и Пронкси.

ФОТО: Google Maps

Фирма-девелопер Pronksi Kinnisvara просит Таллиннский департамент городского планирования инициировать детальную планировку, согласно которой на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Пронкси будет построено коммерческое здание высотой до 13 этажей по проекту бюро Künnapu & Padrik, передает ERR. 

Сейчас по адресу Пронкси, 19 располагается офисное здание, которое планируется снести, а вместо него построить восьмиэтажный дом с тринадцатиэтажной башней.

Более низкая часть будущего белого здания с яркими цветными элементами предназначена для офисов, на последних двух не исключено размещение ресторана, парковка займет два подземных этажа.

С фотографиями и более точным месторасположением нового здания можно ознакомиться ЗДЕСЬ. 

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