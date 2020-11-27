Полицейский рейд: в Южной Эстонии выявили полсотни нелегальных иностранных рабочих

Чиновники Лыунаской префектуры на этой неделе проверили разные предприятия в уездах Выру и Валга. В ходе проверок было обнаружено 50 нелегальных рабочих.
Посещение территории трех различных предприятий показало, что краткосрочная занятость полсотни иностранцев не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны и что четверо из проверенных иностранцев находились в стране без законных оснований.
Руководитель Службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры Тауно Таммик сказал, что их целью было проверить, есть ли у иностранцев, приехавших на работу в Эстонию, законное основание для работы и пребывания здесь.
«В понедельник и среду мы проверили два действующих в Вырумаа предприятия, где мы проинспектировали в общей сложности трех юридических и 38 физических лиц и обнаружили, что краткосрочная работа 37 иностранцев не была должным образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. Кроме того, мы обнаружили, что четыре иностранца не имели законных оснований для пребывания в Эстонии. Штрафы были наложены на работодателей. Кроме того, тем, кто находился в стране без законных оснований, было выдано предписание покинуть страну, и был наложен запрет на въезд в Эстонию на шесть месяцев», - рассказал полицейский Таммик.
Он добавил, что 25 ноября была проверена компания в Валгамаа, занимающаяся установкой солнечных панелей. В ходе проверки обнаружили, что все 13 иностранцев, работающих там, не зарегистрировали должным образом свою краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны. «Их также оштрафовали за нарушение закона, - пояснил Таммик. - Поскольку результаты выборочных проверок вызывают беспокойство, сотрудники Службы пограничного и миграционного надзора сфокусировались на живущих и работающих в стране иностранцах и значительно увеличили число проверок».
По его словам, аналогичные проверки проводятся в различных компаниях, которые нанимают иностранцев по всей Эстонии, и все компании, использующие иностранную рабочую силу, должны быть готовы к визиту чиновников. По словам Таммика, в этом году, например, только в Лыунаской префектуре было совершено 92 таких визита, в рамках которых были проинспектированы 232 работодателя и 851 работник.