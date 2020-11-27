"Углеродный бумеранг" бьет по крупному эстонскому заводу со 150-летней историей

Причина революционный изменения в производстве - чисто экономическая: увеличение платы за квоты на выбросы CO2 и беспошлинный приток на местные рынки освобожденного от квот цемента из России и Белоруссии. Это похоже на ситуацию на рынке электроэнергии, где дорогие квоты и бесквотная и беспошлинная электроэнергия из России и Белоруссии перекрыли кислород нашей собственной электроэнергетической и сланцевой промышленности.

Такое несовпадение между правилами торговли и климатическими требованиями можно также назвать эффектом бумеранга утечки углерода.

Стремление стран и компаний переместить углеродоемкие производства в третьи страны словно бумеранг угрожает компаниям, занимающимся климатическими инновациями. Причина - выход на рынки Евросоюза дешевых товаров, созданных в ущерб климату третьих стран.

Два оставшихся в тени события

В этом году для компании Kunda Nordic Tsement произошло два события, которые остались незамеченными публикой из-за коронаризиса. Во-первых, во время первой волны завод прекратил продолжавшееся на 150 лет производство клинкера в Эстонии. Во-вторых, из-за болезни было отложено празднование большого юбилея отрасли и завода.

Грандиозное празднование дня рождения перенесено на следующий год. Производство цемента также было одной из причин того, что Балтийская железная дорога привела в Эстонию - эти предприятия были основаны в том же 1870 году.

Из-за приостановки работы цементных печей и прекращения производства клинкера 76 человек остались без работы. Клинкер теперь прибывает в Кунда морем из печей Heidelberg Cement Group с Готланда.

Концентрация промышленности в собственности транснациональных компаний вызывает ряд цепных изменений. Компания Kunda Trans, которая перевозила клинкер из Кунда в Раквере, прекратила работу и теперь планирует построить 37-километровую железную дорогу. В 2019 году по этому же пути планировалось движение пассажирских поездов. Тогда затраты на них были высокими, но теперь эта возможность совсем пропадает.

В промышленности последствия кризисов проявляются со смещением примерно на шесть месяцев. Так было и во время предыдущих кризисов.

Директор по продажам Kunda Tsement Имре Леэтма называет причиной прекращения производства клинкера необходимость создания климатически нейтрального общества в Европейском союзе к 2050 году. «Сегодня доля квот на выбросы CO2 составляет 20 евро за тонну цемента, что составляет четверть окончательной цены продукта», - говорит Леэтма, добавляя, что Россия и Беларусь не участвуют в этом европейском соглашении о климатической нейтральности и поставляют свои товары на этот рынок без каких-либо налоговых ограничений.

Вилки климатической политики бьют по экономике

Известно, что в будущем производство цемента на Готланде планируется перевести на возобновляемую электроэнергию. Для этого ведется сотрудничество с Vattenfall.

По словам Леэтма, это не первый восточный кризис для Kunda Tsement: в 2015 году пришлось закрыть одну из трех вращающихся печей, поскольку Россия закрыла свой рынок для эстонского цемента и клинкера.

Однако сегодня cтоят уже все три печи - из-за дешевого восточного цемента с высоким содержанием ископаемого углерода и того факта, что производство и сбыт завода в Кунда, который в 2003 году стал собственностью Heidelberg Cement Group, пришлось оптимизировать. Еще в 2017 году в Кунда рассматривали возможность инвестирования в производство клинкера, но этого не произошло.

Однако Леэтма надеется, что Европейский Союз рассмотрит возможность ограничения торговли с востока, чтобы обеспечить климатически нейтральную экономику. По его словам, в целом европейский рынок цемента находится достаточно далеко от России и Белоруссии, потому что из-за транспортных расходов влияние восточного цемента доходит максимум до Польши.