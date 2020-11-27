Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к Нейнару Сели. Бизнесмен не понимает почему

Влиятельный тартуский бизнесмен Нейнар Сели не понимает, почему им интересуется бюро данных об отмывании денег. Поскольку ответов он не получил, то обратился в суд, пишет Postimees.
Почти год назад Нейнар Сели подал в бюро данных об отмывании денег запрос о предоставлении информации с просьбой уточнить, предоставляло ли бюро эстонским или иностранным кредитным организациям или властям информацию, которую можно связать с отмыванием денег.
Сели также хотел узнать, делало ли бюро учреждениям предписания или запросы вв отношении подозрений в отмывании денег.
Бюро ответило, что из-за Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона об общественной информации они не могут раскрыть данные, собранные при исполнении своих обязанностей. Более того, информация о существовании таких данных или возможном обмене данными также засекречена.
Подозревается в... чем?
Нейнар Сели сказал, что здесь нет никакого скандала. «Сначала бюро было готово [поделиться информацией], потом - нет», - объяснил он в обращении в суд. В чем конкретно заключалось дело и предпринял ли он такой шаг из-за какого-либо конкретного случая, бизнесмен сначала отказался сказать.
«Не могу комментировать. Это вещи, связанные с допуском к государственной тайне, о которых не знает даже жена. Но в целом любой желающий может просмотреть свой электронный файл. Инсайдерами занимаются, и здесь могут быть политические заказы», - считает Сели.
Обеспокоенность бизнесмена из Южной Эстонии понятна: скандалы с отмыванием денег, разразившиеся в странах Северной Европы и в Эстонии, заставили банки проявлять крайнюю осторожность, и любые подозрения могут привести к неудобствам при открытии счетов и ведении бизнеса.
Чуть позже Сели сказал, что, случайно просмотрев свой электронный файл, он обнаружил, что бюро данных об отмывании денег наводило справки о нем, и он хотел узнать, почему. «В свзяи с каким-то делом? Или кому-то просто было скучно вечером, было разрешение, вот и посмотрел? Я не знаю в отношении себя никакой связи с отмыванием денег», - сказал Сели.
Проверку законности обрабатки данных сотрудниками бюро осуществляет Инспекция по защите данных. По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг, они смогут прокомментировать этот вопрос после завершения производства. Поскольку Сели подает апелляцию на это решение, в ближайшее время от радзорного учреждения не ожидается никаких разъяснений.
Сели считает, что на кону стоит фундаментальный вопрос - имеет ли человек право знать, на каком основании бюро данных об отмывании денег заинтересовано в нем и были ли какие-либо данные переданы властям других стран. «Я хотел решить этот вопрос между собой, но если бюро хочет ответить через прессу, пусть будет так», - добавил он.
Именно поэтому Сели и подал жалобу, в которой хотел, чтобы Таллиннский административный суд обязал бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны пересмотреть свои запросы, поданные в конце прошлого и в начале этого года, и обнародовать запрошенную информацию.
Суд нарушений не увидел
На этой неделе суд отклонил апелляцию и обязал стороны cамостоятельно нести свои издержки.
"Данные, хранящиеся в базах данных бюро, не могут быть переданы какому-либо другому лицу, не указанному в законе. Это означает, что в настоящем деле у суда нет оснований признать деятельность бюро данных по отмыванию денег по ответу на запросы заявителя о предоставлении информации незаконными и обязать его повторно ответить на запросы заявителя о предоставлении информации", - установил суд.
Административный суд признает, что положение о выдаче информации, изложенное в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, не так понятно, как, например, в Законе об органах безопасности, но, тем не менее, понятно, что информация, зарегистрированная в бюро, может быть раскрыта только лицам, предусмотренным законом, к которым Нейнар Сели не принадлежит.
Хотя Конституция предусматривает право на получение информации о деятельности государственных органов, лицах и информации, хранящейся в архивах, Конституция также устанавливает основания для ограничения предоставления такой информации: государственные органы не могут предоставлять информацию о своей деятельности лицам, если раскрытие такой информации запрещено законом или если такая информация предназначена исключительно для внутреннего использования.
Согласно наиболее общим ограничениям, доступ к информации, содержащейся в базе данных бюро данных об отмывании денег, ограничен исходя из закона, и только должностное лицо бюро имеет право обрабатывать ее. Глава ведомства может также наложить ограничения на доступ к информации, признав ее информацией для внутреннего использования.
Апелляция может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 28 декабря.