Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к Нейнару Сели. Бизнесмен не понимает почему

Почти год назад Нейнар Сели подал в бюро данных об отмывании денег запрос о предоставлении информации с просьбой уточнить, предоставляло ли бюро эстонским или иностранным кредитным организациям или властям информацию, которую можно связать с отмыванием денег.

Сели также хотел узнать, делало ли бюро учреждениям предписания или запросы вв отношении подозрений в отмывании денег.

Бюро ответило, что из-за Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона об общественной информации они не могут раскрыть данные, собранные при исполнении своих обязанностей. Более того, информация о существовании таких данных или возможном обмене данными также засекречена.

Подозревается в... чем?

Нейнар Сели сказал, что здесь нет никакого скандала. «Сначала бюро было готово [поделиться информацией], потом - нет», - объяснил он в обращении в суд. В чем конкретно заключалось дело и предпринял ли он такой шаг из-за какого-либо конкретного случая, бизнесмен сначала отказался сказать.

«Не могу комментировать. Это вещи, связанные с допуском к государственной тайне, о которых не знает даже жена. Но в целом любой желающий может просмотреть свой электронный файл. Инсайдерами занимаются, и здесь могут быть политические заказы», ​​- считает Сели.

Обеспокоенность бизнесмена из Южной Эстонии понятна: скандалы с отмыванием денег, разразившиеся в странах Северной Европы и в Эстонии, заставили банки проявлять крайнюю осторожность, и любые подозрения могут привести к неудобствам при открытии счетов и ведении бизнеса.

Чуть позже Сели сказал, что, случайно просмотрев свой электронный файл, он обнаружил, что бюро данных об отмывании денег наводило справки о нем, и он хотел узнать, почему. «В свзяи с каким-то делом? Или кому-то просто было скучно вечером, было разрешение, вот и посмотрел? Я не знаю в отношении себя никакой связи с отмыванием денег», - сказал Сели.

Проверку законности обрабатки данных сотрудниками бюро осуществляет Инспекция по защите данных. По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг, они смогут прокомментировать этот вопрос после завершения производства. Поскольку Сели подает апелляцию на это решение, в ближайшее время от радзорного учреждения не ожидается никаких разъяснений.

Сели считает, что на кону стоит фундаментальный вопрос - имеет ли человек право знать, на каком основании бюро данных об отмывании денег заинтересовано в нем и были ли какие-либо данные переданы властям других стран. «Я хотел решить этот вопрос между собой, но если бюро хочет ответить через прессу, пусть будет так», - добавил он.