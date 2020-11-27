Кружки и секции в Ида-Вирумаа: некоторые закрыты, но многие продолжают работать

В четверг в Нарве отменили плату за детский сад за тех детей, которые должны сидеть дома по распоряжению Департамента здоровья. Уже две недели также отменена плата за кружки и секции, поскольку культурные и спортивные учреждения закрыты. В то же время, в Кохтла-Ярве и Силламяэ многие культурные и спортивные учреждения продолжают работать.
В Нарве еще с 12 ноября закрылись городские школы по интересам и спортивные школы, спортивный центр, молодежный центр, дом культуры “Ругодив”.
В закрытых культурных и спортивных учреждениях отменены не только занятия, но и другая деятельность. Например, доме культуры не проводятся концерты.
В то же время частные заведения могут продолжать работу - на них не может распространяться принятое городскими властями решение, но для них действуют ограничения, принятые решением правительства - правило “2+2”, обязанность носить маску, ограничения на количество посетителей.
В муниципальных школах по интересам на время приостановки контактной учебной работы и деятельности по интересам плата за обучение не взимается.
Также отменена плата за посещение детского сада в тех группах, которые распущены по домам на карантин. В четверг горсобрание расширило список родителей, которых освобождают от платы за детский сад. Как пояснила заведующая нарвским Отделом культуры Виктория Лутус, стали возникать ситуации, когда ребенок оказывался в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком, который никак с детским садом не связан. По требованию Департамента здоровья такой ребенок должен оставаться дома, но по старому постановлению горсобрания его родители не освобождались от платы, поскольку группа продолжает работать. Теперь за таких детей тоже не нужно вносить плату, пока они находятся дома, причем постановление действует задним числом с 7 ноября.
В Кохтла-Ярве дополнительные городские ограничения были введены с 24 ноября: были закрыты спортивные учреждения города, в том числе спортивные базы в школах. Кружки в муниципальных учреждениях культуры продолжили работу, но удаленно.
Коммерческие мероприятия в сфере культуры в Кохтла-Ярве также могут продолжаться по правительственным правилам.
В Силламяэ действуют только введенные правительствам ограничения.
“Руководители учреждений и руководители кружков устраивают работу так, как требует правительство”, - сказала вице-мэр Силламяэ Татьяна Иванова.
В городском центре культуры кружки также работают, но концерты сейчас не проводятся.