Навальный в Европарламенте призвал вводить санкции против окружения Путина

Кроме Навального, в дискуссии принимают участие Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выступил на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал «группой преступников, временно захватившей власть».

Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в том случае, если к участию в них не допустят всех желающих. В том, что грядущие выборы пройдут в условиях беспрецедентного административного давления, нет никаких сомнений. Кремль настроен обеспечить победу «Единой России» даже при крайне низком рейтинге доверия к этой партии власти.

Говоря о санкциях, оппозиционер сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имя миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенбергов как пример людей, против которого должны быть введены персональные санкции.

Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам, передает радио «Свобода». «Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?» - задал вопрос Кара-Мурза.

Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что его поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Белоруссии, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.

Глава муниципального образования Красносельский в Москве Илья Яшин поддержал призыв Навального сосредоточиться на персональных, а не секторальных санкциях. Яшин напомнил, что похожий принцип был сформулирован Борисом Немцовым, убитым в 2015 году. «Россию не трогать, негодяев наказывать», - говорил Немцов, убеждавший американских политиков в необходимости принять «акт Магнитского», предусматривающий механизм преследования коррупционеров в России и других странах.

Яшин также отметил, что «гибридная агрессия», которую ведет Кремль, представляет серьезную угрозу для Евросоюза. К такой агрессии он отнес попытки коррумпировать западных политиков и манипулировать западным общественным мнением. Яшин также возложил часть ответственности за происходящее на европейских политиков. «Время от времени европейские политики допускают, что можно обменивать европейские ценности на экономическую выгоду», - сказал он.

По мнению Ильи Яшина, отношения ЕС с Россией в целом и с Путиным в частности должны базироваться на фундаментальных ценностях Евросоюза - правах человека, верховенстве закона и гуманизме.

В последние месяцы европейские политики демонстрируют особую обеспокоенность происходящим в России. К этому привело отравление Алексея Навального.