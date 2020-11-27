Инвесторы потеряли 600 тысяч евро на проекте строительства жилья в Пярну

Пярнуский девелоперский проект Vesiroosi стал провальным для всех. Люди, кредитовавшие строительство дома через платформу Crowdestate, с высокой вероятностью потеряют не менее полумиллиона евро, а известный инвестор Яак Роосааре – более ста тысяч. Об этом пишет DV.ee.
Эта история вызвала в Пярну, вероятно, самую мощную за этот год волну возмущения. В ней, по крайней мере сейчас, нет ни одного победителя – всем достались лишь крупные финансовые потери, негодование, слезы и разочарование.
Инвесторы Crowdestate вложили в девелоперский проект в Пярну в общей сложности полмиллиона евро. Причастные стороны считают, что им, скорее всего, не удастся вернуть ни цента.
По словам причастных лиц, девелопер пал жертвой мошенничества, но виноват в этом он сам.
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