Лыжные центры Эстонии смотрят в новый сезон с осторожным оптимизмом

По словам Приита Таммемяэ, члена правления акционерного общества Äärmusliku Spordi AS, которое управляет лыжной базой на Вяйке-Мунамяги, в настоящее время нет причин для жалоб в связи с началом сезона.

«Места на декабрь забронированы, и, поскольку прогноз погоды допускает минусовые градусы, снежные пушки можно будет запустить уже в это воскресенье», - сказал Таммемяги, который также управляет горнолыжными центрами Куутсемяэ и Виймси.

«Размещение в Куутсемяэ, например, на праздники уже раскуплено, и лист ожидания - длинный», - сказал Таммемяги. Кроме того, текущий прогноз погоды обещает в декабре на юге Эстонии мороз, по крайней мере, в ночное время. Обязательно стоит отметить, что, несмотря на плюсовую температуру, в горнолыжном центре Техванди уже открыта короткая лыжная трасса.

По словам Мадиса Олта, основателя центра приключений Кивиыли, горнолыжные курорты, помимо прогноза погоды, также должны внимательно следить за прогнозом по коронавирусу. «Может быть много сюрпризов, - сказал Олт. - Мы не будем запускать снежные пушки в ближайшие недели, потому что сначала нужно, чтобы в Ида-Вирумаа установилась стабильно минусовая погода».

Прошлый год не баловал любителей зимнего отдыха. В хорошие снежные зимы центры работают от трех до четырех месяцев. В этом году подъемники южно-эстонских центров работали всего пару месяцев.

«Декабрьский снег растаял уже в начале января, в феврале было еще немного холодно, но вскоре начался коронакризис», - описал Таммемяги прошлую зиму, добавив, что не помнит такого плохого сезона за 25 лет истории. Мадис Олт сказал, что в Тухамяги положение было еще хуже, и зимой спускаться с горы на лыжах можно было всего несколько недель.

Со второй половине июня дела у центров пошли лучше. По словам Таммемяги, для велосипедистов и пеших туристов открылся Bike & Hike Park, который даже осенью давал людям работу. «Таким образом, нам не пришлось увольнять основных сотрудников центра», - сказал Таммемяги. В низкий сезон у него работает около 10 человек, а в хорошую зиму до 70 человек. «В этом сезоне мы тоже надеемся трудоустроить еще десятки человек», - сказал он.

Олт отметил, что в июле-августе в центре Кивиыли уже были искатели приключений, как и в предыдущие годы. «Люди остались в Эстонии и активно посещали местные туристические достопримечательности».

Оба руководителя центров довольны мерами господдержки. «Те, кто должным образом платил налоги, получили достаточно помощи от государства, и есть основания искренне гордиться этим», - похвалил Таммемяги кризисную помощь. Он добавил, что их предприятия получили поддержку как от Фонда развития предпринимательства, так и от KredEx.

По словам Олта, пособия стали большим подспорьем. «Мы пережили два удара подряд из-за фактического отсутствия зимнего сезона и коронакризиса, и без кризисной помощи мы бы не смогли выбраться».

Операторам центров по-прежнему необходимо внимательно следить за развитием коронакризиса, поскольку тревожные новости появляются с каждым днем. «Правило 2+2 можно успешно применять на склоне; пользоваться одним подъемником могут только члены семьи или те, кто уже находится в постоянном тесном контакте, - сказал Таммемяги. - Плохо было бы, если бы, например, больше нельзя было держать кафе открытыми».