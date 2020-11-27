Важно знать ⟩ С новой недели свободный въезд в Эстонию возможен лишь из одной европейской страны

Исхоля из относительного показателя заражения коронавирусом 10-дневное ограничение свободы передвижения с 30 ноября применяется к въезжающим в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия*, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия*, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.

Показатель Ватикана равен 0, но при путешествии оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Ограничение свободы передвижения не распространяется на прибытие из Исландии. При приезде в Эстонию из Исландии сдавать тест также не требуется.

Лимит пересматривается раз в неделю по пятницам, и новый лимит вступит в силу в следующий понедельник.

* В соответствии с Постановлением Правительства 282 ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков болезни, которые находились на территории Литвы, Латвии или Финляндии в течение последних 14 дней и прибыли в Эстонию из Литвы, Латвии или Финляндии в случаях, если:

(1) лицо сдало тест на коронавирус с отрицательным результатом не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также может быть проведен в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

(2) цель прибытия в Эстонию - работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные мероприятия или транзит. По указанным выше причинам не требуется проходить тест на коронавирус до приезда в Эстонию.

22 октября Совет Европейского Союза также обновил список третьих стран в Приложении 1 к Рекомендации о временном ограничении и возможной отмене ненужных поездок в Европейский Союз, который разрешает поездки в Эстонию из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии.