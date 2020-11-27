Открывшим огонь на Пальяссааре мужчинам пришлось объясняться перед полицией

Молодые люди, опробовавшие новый стартовый пистолет в районе Пальяссааре, напугали окружающих и дали полиции повод отреагировать, пишет Postimees.
В четверг полиции сообщили, что на Пальяссааре слышны выстрелы, также были данные, что трое мужчин на машине движутся в сторону Пыхья-Таллинна. На вызов отреагировали два патруля отделения Кесклинн, они догнали автомобиль и остановили его на улице Сыле.
В автомобиле было трое молодых мужчин и чемодан со стартовым пистолетом и патронами. В ходе разговора выяснилось, что мужчины отправились опробовать недавно приобретенный стартовый пистолет. Предполагалось уехать как можно дальше от людей, чтобы выстрелы никого не побеспокоили.
Инцидент обернулся для мужчин испугом и уроком.
Полиция подчеркивает, что на вызовы, связанные с оружием, реагируют остро, поскольку издалека невозможно визуально определить, настоящее ли это оружие или макет, стартовый пистолет, пневматическое оружие или игрушка.