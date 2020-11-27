Галерея ⟩ На Рождественском рынке зажглись праздничные огни

Сегодня, 27 ноября, в 17.00 на Ратушной площади зажжглись ёлка и огни Рождественского рынка.
«Украшение Старого города, зажжение огней на богато украшенной елке и открытие рождественского рынка на Ратушной площади ещё до первого адвента стали уже красивой многолетней традицией. Эту традицию мы решили продолжить и в этом году даже несмотря на то, что рынок будет на Ратушной площади в чуть меньшем размере. Мы надеемся, что то, что Старый город в этом году будет украшен интереснее и разнообразнее, чем раньше, сможет компенсировать небольшой размер рынка, а рождественское настроение будет ощущаться и за пределами Ратушной площади», - говорит Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Сегодня в 17.00 старейшина района Кесклинн зажжег огни на елке Ратушной площади. Украшения самой елки тоже будут отличаться от тех, что были в предыдущих годах. Вместо красных сердец елку украсят 300 золотых шаров. Одновременно с зажжением елки будет открыт и Рождественский рынок, на котором можно будет найти как поделки ручной работы, так и различные угощения. Всего открыто девять киосков, которые будут работать каждый день.
Для детей на Ратушной площади подготовили две карусели, а по Старом городу можно будет прокатиться на рождественском поезде. В отличие от предыдущих годов, больше света сможет добавить на Ратушной площади световой купол.
«В световом куполе будет расположен туристический инфо-пункт от департамента предпринимательства. Инфо-пункт будет открыт с пятницу по воскресенье с 10 до 18. В нём можно будет получить информацию о культурной программе и любую другую информацию о мероприятиях, посвященных адвентам и Рождеству. Также хотим пригласить всех желающих в воскресенье в 14.00 на зажжение свечи в честь первого адвента. Мероприятие пройдёт на Ратушной площади», - добавила Моника Хауканымм.