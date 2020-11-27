МИД Эстонии выделит для студентов и фондов Белоруссии 70 000 евро

Министерство иностранных дел Эстонии поддержит белорусских студентов в Европейском гуманитарном университете и деятельность фонда "Линия жизни" в Белоруссии. В помощь студентам выделят 50 000 евро, фонду - 20 000 евро.
Европейский гуманитарный университет действует как аккредитованное учреждение в Вильнюсе с тех пор, как в 2004 году школа была закрыта белорусскими властями в Минске. Европейский гуманитарный университет предлагает обучение на степень бакалавра, магистра и доктора. Последний раз Эстония поддерживала деятельность Европейского гуманитарного университета в 2015 году.
Линия жизни - это глобальный фонд, деятельность которого также осуществляется в странах Восточного партнерства, приоритетных для сотрудничества Эстонии в области развития. С 2011 года фонд поддержал более 1500 неправительственных организаций в более чем 100 странах мира.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, ситуация в Белоруссии не урегулирована, и дальнейшая поддержка важна. «Образование - одно из важных направлений сотрудничества Эстонии и Белоруссии в области развития. Очень жаль, что доступ к образованию ограничен из-за политических взглядов. Белорусские студенты, которые из-за своих политических взглядов не могут учиться в Белоруссии, могут учиться в Европейском гуманитарном университете. Также чрезвычайно важно обеспечить людям, работающим в неправительственных организациях, доступ к правовой защите, медицинскому обслуживанию, информации и средствам связи», - сказал Рейнсалу.